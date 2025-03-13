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Сукня з екошкіри і жакет із квітковими аплікаціями: нова колекція від українського бренду

Сукня з екошкіри і жакет із квітковими аплікаціями: нова колекція від українського бренду

Нова колекція – це поєднання традиційних мотивів, апсайклінгу і сучасних силуетів.

Український бренд OMELIA презентував осінньо-зимову колекцію 2025-2026. Вона отримала назву Lisova Pisnia.

На створення капсули надихнула сила природи і твір Лесі Українки "Лісова пісня". У ній поєдналися традиційні мотиви з сучасними матеріалами і технологіями. Ця колекція – це новий погляд на українську спадщину, це міст між минулим і майбутнім.

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За словами дизайнера бренду Костянтина Омелі, вони прагнули оживити історії, заховані у традиціях, і привести їх у сучасний контекст, даруючи кожній речі нове життя.

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Головної героїнею колекції є сукня, натхненна традиційною українською вишиванкою. Об’ємні рукави, пасок і китиці, у поєднанні з силуетом оверсайз та екошкірою, створюють цілісний ансамбль, де минуле вступає в діалог із сучасністю.

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Нинішнього сезону бренд вперше створив редизайн класичного чоловічого піджаку. Чорний укорочений жакет із широкою лінією плеча прикрашений квітковими аплікаціями. Цей канонічний для бренду мотив цього разу набув нового звучання: об’ємні квіти виконані з екошкіри, кріпляться вони до тканини за допомогою металевих шипів, що візуально нагадують пірсинг.

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Кожен елемент колекції створено за принципом апсайклу. Речі, знайдені на секондхендах і стоках, ретельно обробляють, розрізають, перешивають і трансформують у нові унікальні дизайни. Потім майстри доповнюють їх деталями із залишків тканин. Для бренду апсайкл — це не просто технологія, а спосіб зменшити вплив на планету і зберегти ресурси.

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