Сукня з екошкіри і жакет із квітковими аплікаціями: нова колекція від українського бренду

Український бренд OMELIA презентував осінньо-зимову колекцію 2025-2026. Вона отримала назву Lisova Pisnia.

На створення капсули надихнула сила природи і твір Лесі Українки "Лісова пісня". У ній поєдналися традиційні мотиви з сучасними матеріалами і технологіями. Ця колекція – це новий погляд на українську спадщину, це міст між минулим і майбутнім.

За словами дизайнера бренду Костянтина Омелі, вони прагнули оживити історії, заховані у традиціях, і привести їх у сучасний контекст, даруючи кожній речі нове життя.

Головної героїнею колекції є сукня, натхненна традиційною українською вишиванкою. Об’ємні рукави, пасок і китиці, у поєднанні з силуетом оверсайз та екошкірою, створюють цілісний ансамбль, де минуле вступає в діалог із сучасністю.

Нинішнього сезону бренд вперше створив редизайн класичного чоловічого піджаку. Чорний укорочений жакет із широкою лінією плеча прикрашений квітковими аплікаціями. Цей канонічний для бренду мотив цього разу набув нового звучання: об’ємні квіти виконані з екошкіри, кріпляться вони до тканини за допомогою металевих шипів, що візуально нагадують пірсинг.

Кожен елемент колекції створено за принципом апсайклу. Речі, знайдені на секондхендах і стоках, ретельно обробляють, розрізають, перешивають і трансформують у нові унікальні дизайни. Потім майстри доповнюють їх деталями із залишків тканин. Для бренду апсайкл — це не просто технологія, а спосіб зменшити вплив на планету і зберегти ресурси.

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