Сукня за 16 гривень: українська блогерка створила весільне вбрання з мішка

Це було не просто, однак вона змогла пошити неймовірну красу зі звичайного мішка.

Наприкінці 19 та початку 20 століття мішки для борошна та корму були одним із важливих утилітарних продуктів у США, завдяки яким створили багато красивих та потрібних речей, також вони вплинули на моду та культуру шиття. Однак хто би міг подумати, що сукню з мішка шитимуть у наші дні в Україні.

Українська блогерка Анастасія Душенко підкорила Мережу короткими роликами, у яких показує, як перешиває речі чи створює абсолютно нові та унікальні за допомогою ковдр і старих джинсів. Однак у одному з відео вона показала, щось зовсім незвичне - як пошила весільну сукню з білого мішка.

Для пошиття свого виробу їй знадобилась допоміжна тканина, тому що сам мішок, за словами блогерки, дуже сильно розпадався на маленькі шматочки. Потім Анастасія розкроїла "тканину" і розпочала роботу - зшивання окремих елементів і додала застібку.

У результаті сукня вийшла просто чарівною і дійсно схожою на весільну. Також авторка відео зазначила, що вартість такої сукні склала 16 гривень.

Нагадаємо, що однією із найвідоміших жінок, яка носили свого часу сукню з мішка, була красуня Мерілін Монро. 1951 року 24-річна акторка позувала для Ерла Тайзена, фотографа журналу Look, в справжньому мішку з-під картоплі.

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