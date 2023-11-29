Суперлайфгак: як миттєво звузити пояс на штанах без ушивання

Жінки з вузькою талією часто стикаються з проблемою широких поясів на штанах. Вони ідеально сідають на бедра, але надто вільні в поясі. Модна блогерка Таня поділилась лайфгаком, який точно допоможе в такій ситуації.

Красуня веде свій Instagram-блог, де має більше 2 мільйонів підписників та регулярно ділиться секретами стилю.

В одному з відео вона показала просту хитрість, яка допоможе вам звузити пояс на штанах.

Для цього вам знадобиться тільки стрічка.

Одягніть штани, відріжте два шматочки стрічки та просуньте їх у петлі для ременю з одного й іншого боку, як показала Таня. Стягніть пояс та зав'яжіть стрічки бантиками.

Така ідея насправді вирішує проблему, не вимагає зайвих зусиль та не псує зовнішній вигляд.

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