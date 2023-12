Светри, трикотажні сукні і шарфи: Катерина Осадча й український бренд випустили благодійну колекцію одягу

Український бренд ONE BY ONE і Фундація Катерини Осадчої випустили спільну колекцію одягу та аксесуарів на підтримку нового проєкту "Обійми для дитини". Отримані кошти з продажу колаборації спрямують на психологічну і соціальну допомогу дітям, яких взяли під опіку або всиновили.

Вразливість, чуйність, емпатичність і бажання допомагати одне одному стали натхненням дропу.

"Цю колекцію ми випускаємо напередодні всіх зимових свят, адже саме в цей час ми вчергове і особливо гостро розуміємо – у кожної дитини має бути родинне тепло, сімейний затишок, батьківська підтримка, обійми рідного дорослого… Наша спільна задача й мета – аби всі діти в свята мали свою родину і свої такі важливі обійми. Задля цього ми працюємо і допомагаємо всебічно таким дітям, а також родинам, які всиновили чи взяли дітей під опіку", – сказала Катя Осадча.

Психологічна і соціальна підтримка дітей та таких сімей надзвичайно важлива, адже це дає фундамент і стабільність для таких родин, а вони своєю чергою стають прикладом для інших, адже наша велика мета, аби кожна дитина мала батьківські обійми.

"Обійми – це іменник. Але зараз нам всім потрібно ДІЄслово - ОбіймИ!" – вважає команда бренду. Саме тому вироби колекції прикрашені традиційним українським орнаментом і написом "Обійми". Адже обійми безцінні: вони ніжною силою тамують біль, зупиняють війни, зцілюють горе, забирають жалі, заколисують смуток і печалі.

До колекції увійшли светри у білосніжному і різдвяному червоному кольорах, затишні в’язані костюми з вишитим коміром, сукні та об’ємні шарфи.

Осадча також знялася у фотосесії, на якій постала у речах із цієї колаборації.

