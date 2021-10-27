Светри з косами та шарфи з торочкою: зимовий дроп українського бренду

Бренд Siyai представив лукбук нового дропу.
Український трикотажний бренд Siyai презентував стильний та комфортний зимовий дроп. Марка створює вдалий мікс бази та яскравих речей, щоб можна було не обирати між класикою та експериментами, а вдало все поєднувати.
Дроп складається з теплих зимових светрів з косами, гольфів, кардиганів, джемперів-поло, спідниць та мідісуконь, широких штанів.
Бренд вперше випустили аксесуари — довгі шарфи з торочкою та в'язані манішки.
Альтернативні варіанти палантинам та шарфам-хомутам захищають від вітру та додають в образ яскравий акцент.
Головні особливості колекції — текстури та деталі. Речі прикрашені об'ємними воротами, контрастними ґудзиками та косами різної в'язки. Палітра складається з базових сірого, коричневого, бежевого, чорного, білого та яскравих кольорів – червоного, жовтого, синього.
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