Світ у синьо-жовтому: тренди на кольори українського прапора

Від початку повномасштабної війни український прапор для усього світу став символом героїзму та щоденного спротиву українців російській армії. І це дуже дратує окупантів та, поки в їхній країні продовжують забороняти усе, що містить синьо-жовте – українські кольори підкорюють та закохують у себе світ. Нині складно знайти цивілізовану країну, на головній площі якої досі не замайорів український прапор. Польща, США, Естонія, Литва, Латвія, Чехія, Іспанія, Італія, Німеччина, Канада, Франція, Португалія, Словаччина, Ірландія і цей список можна продовжувати.

Наш стяг під оплески світу підіймають на футбольних полях, концертах, червоних доріжках. Він заполонив собою усі соцмережі, і фото в одязі кольорів українського прапору опублікували сотні голлівудських зірок, співаків та громадських діячів.

Війна в Україні змінила світ моди і тепер імениті дизайнери випускають цілі колекції у синьо-жовтій тематиці, а німецький модельєр Франк Вайлд щодня, починаючи від 24-го лютого, фотографується у кольорах нашого прапора і таким чином теж показує свою солідарність з Україною.

"Абсолютно кожна здорова глуздом людина у світі підтримує Україну і звичайно вона хоче показати цю підтримку і ототожнити себе з такою мужньою, потужною нацією, яка бореться за свою свободу.

Разом із світовою змінилась і українська мода. І хоча синьо-жовтий був в колекціях наших дизайнерів завжди - зараз його стало в рази більше. Це набагато відповідальніше, до бренду твого одягу додається бренд країни, ти використовуєш символіку, яка є найціннішою на сьогоднішній день. Абсолютно всі ці речі популярні, якщо говорити про корсети - вони гарно комбінуються з джинсами, зі спідницями, сукні звичайно потребують особливої події, на яку ми всі чекаємо. За кордон їх замовляють дуже часто. Це абсолютно всі країни Європи, Америка, Мексика, Катар, Саудівська Аравія, ОАЕ, навіть деякі Африканські країни", - розповідає дизайнер Іван Фролов.

Якщо шукати поєднання синьо-жовтих кольорів у соцмережах, то кількість фотографій та відео сягає десятків тисяч. Значно більше стало і українців, які хочуть, аби прапор з ними залишився на постійно, тих, хто хоче запам’ятати цей період свого життя назавжди і зробити татуювання. Найпопулярніше було з рускім кораблем, на другому місці татуювання з паляницею і дуже багато було патріотичної символіки, наприклад, герб на тлі якого є колосся чи, наприклад, контур України і сердечком обведено місто, з якого людина.

Дар’я вже десять років робить татуювання, каже, ажіотаж на патріотичні почався з березня і зараз 70% її роботи саме синьо-жовті.

"Це найпопулярніші кольори у моїй палітрі, які постійно закінчуються, і, коли я їду за своїм розхідним матеріалом, перше, що беру, це великі тюбіки з жовтим і з блакитним кольором. Мені здається, що це як внутрішня присяга своїй державі, душі, своїм принципам, через які ти хочеш пройти або якимсь подіям", - говорить майстриня з татуювання.

Складно порахувати скільки разів з лютого світ підіймав і бачив український прапор. Але попри таке велике захоплення синьо-жовтим і Україні, і світу варто не забути головне: носити на собі прапор - це не просто тренд, а відповідальність.

"Нас дуже багато в світі не знали, а тепер всі знають. Синьо-жовтий - це дуже велика відповідальність і, коли ви несете його, будь-де, у будь якій країні світу, варто пам’ятати, що ви зараз представляєте всю Україну, бо люди одразу розуміють звідки ви, про що ви, і вони очікують від вас цієї хоробрості, гідності, цього почуття гумору, цієї витримки, цієї сили", - сказала координаторка фандрейзингової платформи UNITED24 Ярослава Гресь.

За ці пів року війна в Україні вплинула на світ і його сприйняття подій в Україні. Люди у більшій частині планети підтримали нашу боротьбу за свою свободу, і у них більше немає сумніву, що українська сміливість має синій та жовтий кольори, і вони про незалежність, про боротьбу і про захист своїх територій.

Читайте також: