Так роблять всі: Андре Тан назвав 5 популярних помилок у носінні шарфів

Ці помилки у поєднанні шарфів з одягом допускають усі
Без шарфу в холодну пору року ніяк не обійтися, тому український дизайнер Андре Тан підготував нові поради та розповів, як правильно носити цей аксесуар.
Шарф-труба поверх обтислоговерху
Шарф-труба – великий в'язаний аксесуар. Ну хто його вигадав поєднувати з вузьким светром! Це рази на півтора збільшує вашу шию, та й вигляд має просто безглуздий! Якщо вам подобається ця модель – вибирайте шарф із тонкої пряжі, який можна легко сховати під верхній одяг.
Сильно затягнутий шарф
Схожа помилка: занадто сильно затягнутий шарф на шиї або зав'язаний в тугий вузол короткий шарф дутий спотворює пропорції в образі. Я рекомендую вибрати широкий шарф і накинути його поверх пальта — ви будете сама елегантність!
Занадто великий шарф
Бажаєте зменшити свій зріст в двічі? Тоді обов'язково обмотайте величезний шарф навколо шиї! Це в жодному разі не можна робити дівчатам невисокого зросту! Набагато витонченіше і актуальніше шарф матиме вигляд під ремінцем, у стилі пончо або кейпу.
Неправильне поєднання шарфа та шапки
Шаф та шапка в образі — нерозривні друзі, вони мають доповнювати одне одного. Бажаєте одягнути фактурну в'язану шапку і тоненький шарфик? Не найкраща ідея! А от комплект шапка плюс шарф одного кольору та фактури вже не модні. Експериментуйте!
Неправильний колір шарфа
А тепер моє улюблене. Тут є два правила: шарф повинен бути єдиним яскравим акцентом в образі, він повинен повторювати колір одного з елементів луку (окрім шапки). Друге: колір шарфу впливає на сприйняття тону вашого обличчя! Якщо ви майже не фарбуєтеся, то яскраві шарфи вам протипоказані, особливо синій та червоний, вони лише підкреслять почервоніння та синці під очима. Зате натуральні пастельні відтінки додадуть свіжості.
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