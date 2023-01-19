Таку ж носила Софі Лорен: наречена знайшла у вінтажному магазині унікальну сукню 1979 року

Вінтажні магазини - місце, де можна знайти справжні скарби, наприклад, сукні відомих брендів чи вбрання, які належали колись популярним особам. Але ось дівчині зі США на ім'я Глоя Кернаган поталанило по-іншому - вона в подібному магазині купила таку саму сукню, як колись носила знаменита італійська кіноакторка та співачка Софі Лорен.

Глоя - художниця-постановниця та вчителька йоги з Нью-Йорка. Пропозицію руки та серця коханий Ян Гарріс зробив їй на курорті Коста-Брава наприкінці літа 2021 року, розповіла вона виданню Vogue.

Після заручин дівчина не ходила магазинами у пошуках сукні і не приміряла жодного вбрання, як це часто роблять наречені. Глоя просто зайшла на сайт вінтажного одягу Shrimpton Couture і знайшла там досить скромну білу сукню, а коли побачила, що таку ж носила знаменита італійка, зрозуміла, що це саме те вбрання, в якому вона хоче вийти заміж.

Сукня Глої Кернаган на сайті Shrimpton Couture

Лінія декольте сукні була виконана з шовку та у формі серця, а спереду вона прикрашена невеликими рюшами. Рукави у неї були довгими, пишними та прозорими, закінчувалися складною манжетою з такою ж обробкою, що й на ліфі. Спідниця сукні зроблена з кількох шарів - однотонної білої тканини та напівпрозорої сітчастої, як на рукавах. Верхній шар спідниці був коротшим, ніж два інших і мав фестончасту обробку по краю. Також на сукні були великі вишиті круглі квіти, що нагадують горох.

Створена вона була дизайнером Лорісом Аззаро, фундатором однойменного французького бренду Azzaro, відомого своїм богемним стилем. Бренд був заснований 1967 року і прославився якраз співпрацею з суперзірками того часу: Бріжіт Бардо, Софі Лорен, Урсулою Андрес. На той час це був лейбл, який визначав сексуальність і мав французьку родзинку, яку любили жінки в усьому світі.

1979 року таку саму сукню, але чорного кольору, одягла на галавечір організований "Червоним Хрестом" у Монако акторка Софі Лорен.

Софі Лорен / Фото: Getty Images

Образ зірка того вечора доповнила квітами у волоссі, діамантовим кольє та клатчем.

Софі Лорен / Фото: Getty Images

Наречена Глоя Кернаган, віддаючи шану відомій особистості, теж прикрасила своє волосся у день весілля квітами і ще доповнила вбрання слінгбеками від Manolo Blahnik.

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