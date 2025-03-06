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Текстурні тканини та багато оригінального взуття: Дім Balmain представив колекцію осінь-зима 2025-2026

Текстурні тканини та багато оригінального взуття: Дім Balmain представив колекцію осінь-зима 2025-2026

Показ Balmain осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ бренду відбувся у межах Тижня моди у Парижі.

Дім Balmain, який зараз очолює 39-річний модельєр Олів'є Рустен, презентував у столиці Франції нову колекцію. На відміну від попередніх колекцій, у холодному сезоні бренд пропонує мішкуваті силуети, а також багато акцентного декору та деталей.

Зокрема, головну увагу, звичайно ж, привертає взуття. Рустен пропонує багато варіантів оригінальних туфель, а також чоботи-труби та чоботи-гармошки.

Показ Balmain осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ Balmain осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ Balmain осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ Balmain осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ Balmain осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ Balmain осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ Balmain осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ Balmain осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ Balmain осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ Balmain осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ Balmain осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ Balmain осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Також він відмовився від підплічників і на подіумі можна помітити багато виробів із трикотажу, об'ємні силуети, масивні аксесуари, яскраві відтінки та анімалістику – принт зебра та текстурну шкіру під рептилій.

Показ Balmain осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ Balmain осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ Balmain осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ Balmain осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ Balmain осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ Balmain осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ Balmain осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ Balmain осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ Balmain осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ Balmain осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ Balmain осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ Balmain осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ Balmain осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ Balmain осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ Balmain осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ Balmain осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ Balmain осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ Balmain осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ Balmain осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ Balmain осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ Balmain осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ Balmain осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ Balmain осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ Balmain осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ Balmain осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ Balmain осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ Balmain осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ Balmain осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ Balmain осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ Balmain осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Не минулося і без м'яких шуб, які вже зарекомендували себе як тренд наступної осені, так і оригінальних сумок-хобо.

Показ Balmain осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ Balmain осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

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