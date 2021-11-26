Терміново викидайте: Андре Тан назвав речі, яких варто позбутися

Український дизайнер Андре Тан поділився з шанувальницями новими модними порадами, в яких розповів, від яких речей потрібно звільнити свою шафу.

"Ще знадобиться"

Річ уже 100% відслужила своє, але вам її шкода викинути через спогади, пов'язані з нею? Навіть не замислюйтесь! Жаль вам має бути себе, якщо вас у цьому хтось побачить на вулиці!

Клон у шафі

Одна справа, якщо це базові речі, на кшталт 3 білих футболок та 2 пар чорних штанів. Але якщо це, наприклад, 4 сукні однакового фасону з однотипним малюнком, то, швидше за все, ви носите з них тільки 1, а решті 3 пора вирушати з очей геть.

Річ колишньої слави

Якщо ви купили в ажіотажі річ із дизайнерської колекції роки 2-3 тому і одягли її лише кілька разів, то будьте певні: її час минув. По-перше, це вже не модно, а, по-друге, вам, швидше за все, не буде з чим її носити.

"Ще один раз схожу за молоком"

Так-так, йдеться про потерте і вже неабияк потягане взуття. Звичайно, в ньому вам звично та зручно, як у м'яких домашніх капцях. Але подивіться ситуацію об'єктивно: у цьому навіть не ховають! Ви гідні найкращого! Ідіть і купіть собі пару нормального взуття.

"Практична, але нецікава"

Допустимо, у вас є якась дуже практична річ, яка підходить під половину вашого гардеробу, але зовсім не приносить вам радості. Вона неяскрава, нецікава і взагалі ніяка. Розлучайтеся з нею! Ліпше сходіть зайвий раз на шопінг і купіть щось таке ж практичне, але у вашому стилі.

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