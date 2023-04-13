Тільки не це: 20 трендів із двохтисячних, які повернулися до нашого життя

Це був яскравий та гламурний час, який ніяк не хоче йти на другий план.

Іноді здається, що ми перенесли в часі, адже мода двохтисячних років повертається і на зірках стритстайлу, і знаменитостях все частіше можна помітити речі, аксесуари та макіяж, які були неймовірно популярні у нульових. Тепер подібний стиль отримав нову назву Y2K і, схоже, активно претендує на другий шанс.

Нижче ми зібрали тренди двотисячних, які повернулися в моду і не помітити ці речі зараз на вулицях просто неможливо. Для деяких ця добірка стане ностальгією, але якщо ви народилися після Міленіуму, то, ймовірно, будете здивовані, що частина того, що зараз продається у масмаркеті, має 20-річну історію.

1. Футболки "гофре "

Важко знайти дівчину, яка не мала такої футболки, адже яких тільки кольорів і фасонів ця річ не продавалася. Також у різних частинах світу вона називалася по-різному. Наприклад, у нас хтось говорить на неї футболка-жатка, гофре, пухирчаста, орігамі або м'ята футболка, а взагалі в США частіше можна зустріти назву popcorn shirt (сорочка попкорн). Зовсім нещодавно ця річ повернулася в моду і вже продається в ZARA. Так що сміливо діставайте свою (або старшої сестри) і будете цього літа в тренді.

2. Занижена талія

Протягом багатьох років бренди намагалися нарешті відійти від цієї моди, але все ж таки здалися. Низькі джинси знову можна побачити на відомих моделях. Також сучасні модники починають прикрашати стегна широкими ременями із пряжками, як колись любила носити Брітні Спірс.

Рита Ора / Фото: Getty Images

3. Плюшеві спортивні костюми

Такого буму як у нульових, звичайно, не відбулося, але такі костюми знову можна побачити у продажу. З сумками, уггами, величезними сережками та підборами їх зараз не поєднують, а купують переважно для дому. Навіть основоположниця цього тренду Періс Гілтон якось вирішила повернути собі колишню славу та запустила плюшеві костюми у продаж під своїм брендом.

Періс Хілтон / Фото: Getty Images

4. Коричневі контури губи

Це один із найтрендовіших макіяжів губ, правда, на відміну від двохтисячних зараз це має красивіший вигляд, оскільки вибір косметики став набагато різноманітнішим і інклюзивнішим.

5. Шпильки "крабики"

Деякий час, після їх популярності у двохтисячних, такі прикраси для волосся вважалися застарілими і про них забули. Зараз ця шпилька переживає відродження, адже вони продаються в різних кольорах, дизайнах та декорі.

6. Зачіски з гладеньким чубчиком

Це, напевно, найбільш повторювана зачіска шанувальників Y2K. Чубчик повинен у такій зачісці бути гладеньким, а волосся або розпущене, або зібране в пучок. Також допускаються пасма, що стирчать.

Белла Хадід / Фото: Associated Press

7. Брови-ниточки

Брови останнім часом переживають багато метаморфоз, адже нещодавно їх малювали максимально графічними та насиченими, потім освітлювали, а тепер деякі знаменитості виходять у світ з тонкими "ниточками", як колись носили Крістіна Агілера та Памела Андерсон.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: Associated Press

8. Штани-кльош

Цей тренд теж досить активний і такі фасони вже з'явилися у багатьох брендів. Навряд чи кльош витіснять усю різноманітність моделей, які сьогодні є на ринку, як у нульових, але все-таки сучасним модницям полюбилися.

Тіна Кунакі та Венсан Кассель / Фото: Getty Images

9. Сумки-хобо

Маленькі тонкі сумки в подібному стилі можна помітити практично у всіх зірок. Покласти в таку сумку щось окрім картки та телефону складно, але ще потрібно сучасної It-girls.

Кендал Дженнер / Фото: Getty Images

10. Вузькі квадратні окуляри

Модель Гейлі Бібер завжди носить подібні оправи і вони особливо їй полюбилися. Такі моделі окулярів були дуже популярними у нульових, також їх часто можна було зустріти у яскравих кольорах.

Хейлі Бібер / Фото: Getty Images

11. Короткі дуті куртки

Назвати таку річ практичною на зиму складно, але модників це не зупиняло ні в нульових, ні зараз.

Джіджі Хадід / Фото: Getty Images

12. Штани карго

Так, цей тренд також повернувся. На початку нульових усі підлітки хотіли бути схожими на Авріл Лавін і намагалися копіювати її "скейтерський" стиль, але через 20 років усе повторюється, хіба що сучасні тінейджери уявлення не мають про існування співачки.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

13. Пір'я та пух на комірах та манжетах

Цей тренд не настільки масовий, як інші, але все ж таки деякі бренди намагаються відродити колишню славу подібних речей.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

14. Чокери

Цей аксесуар один із найпопулярніших серед камбеків. Чокери носили з оксамиту, з кулонами, навіть повернулися плетені культові. Однак зараз особливо багато уваги отримали з бісеру – тонкі та плетені.

Девін Некода / Фото: Associated Press

15. Корсети

Як і в нульових, зараз корсети носять як окремий вид одягу з джинсами та штанами, так і поєднують із чимось.

Джіджі Хадід / Фото: Getty Images

16. Величезна підошва

Черевики, туфлі та босоніжки на товстій підошві – головний тренд останнього часу. Багато модних марок випустили колекції саме на платформах.

Ешлі Грем / Фото: Getty Images

17. В'язані топи та сукні

Влітку масмаркет просто завалений різними варіантами майок, топів та футболок із пряжі. Також деякі сучасні бренди пропонують носити нам трикотажні сукні різної довжини.

Ванесса Параді / Фото: Getty Images

18. Довгі прямі спідниці

Такі спідниці зараз популярні у джинсі та бавовні, але полюбилися вони модникам та зіркам ще 20 років тому. У таких максіспідницях можна було побачити і Дженніфер Лопес та Крістіні Агілері. Як і зараз найчастіше їх поєднували з кросівками та кроптопами.

Ельза Хоск / Фото: Getty Images

19. Кроптопи

Голий пуп та прес повертаються! Вже протягом кількох сезонів укорочені майки та футболки можна знайти у всіх брендів. А 20 років тому так само одягалася Брітні Спірс.

Кім Кардашьян / Фото: Getty Images

20. Мікроспідниці

Цей шалений тренд знову в тренді і чим коротше — тим ліпше. Дуже короткі спідниці можна було побачити на всіх модницях нульових, а тепер такі носять сестри Хадід.

Белла Хадід / Фото: Getty Images

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