Тільки не це: три тренди із двохтисячних, які дизайнери відродили у нових колекціях

Стиль Y2K з кожним днем дивує все більше і, схоже, поки він з нами на довго.

Безумовно, 2000-ті роки привнесли в моду багато тенденцій, які запам'яталися шаленими поєднаннями, оголеними таліями, яскравими макіяжами та автозасмагою. Але як тільки все це зникло, ніхто й подумати не міг, що ці речі відродяться через 20 років.

Черговий модний ренесанс відбувся на Тижні моди, коли бренди показували колекції на весну та літо 2024 року. Нижче ми зібрали три аксесуари, які дизайнери знову пропонують носити.

Металевий обруч

Такі обручі швидше за все були у вас, вашої однокласниці та ще у кожної другої дівчинки, яку ви знали. Зараз такий аксесуар представив на подіумі бренд Givenchy.

Фото: Getty Images

Сумка-багет

Вузька сумка з короткою ручкою, яку прославив серіал "Секс і місто" знову з'явиться на вулицях. Бренд Fendi, який цей аксесуар і вигадав, представив її на подіумі.

Фото: Getty Images

Широкий ремінь

У 2000-х такі носили Крістіна Агілера та Джесіка Сімпсон, а тепер такі, ще й на заниженій талії, пропонує Miu Miu.

Фото: Getty Images

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