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Тонкі ланцюжки, штучне хутро та шапки з напуском: 6 речей, які вийдуть з моди 2024 року

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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Тонкі ланцюжки, штучне хутро та шапки з напуском: 6 речей, які вийдуть з моди 2024 року

Фото: Getty Images

2024-й обіцяє бути в модному плані яскравим і трохи незвичайним.

На думку кількох стилістів, яким вони поділилися з виданням Business Insider, у новому році з моди вийдуть деякі речі, які були у тренді не один сезон і є у багатьох у гардеробі.

Шапки з напуском

Такі шапки були дуже популярні багато років, проте тепер від них рекомендують відмовитися, оскільки вони не прикрашають ваш образ.

© Getty Images
Фото: Getty Images

Тонкі ланцюжки

Лаконічні прикраси – тонкі ланцюжки з кулонами та без – більше не в тренді. Стилісти рекомендують замінити цей аксесуар більш масивним ланцюжком великого плетіння.

© Getty Images
Фото: Getty Images

Непомітний годинник

Прості годинники з чистим, мінімалістичним дизайном вже вийшли з моди, а сміливі та складні дизайни стають все більш популярними.

© Getty Images
Фото: Getty Images

Аксесуари зі штучного хутра

Настав час прибрати сумки, взуття та інші аксесуари зі штучного хутра. У новому році це буде не модно.

© Getty Images
Фото: Getty Images

Тонкі шарфи

Цього року варто відмовитися від такого аксесуара на користь сміливіших варіантів. Виберіть шарф великої в'язки або об'ємну версію з малюнком, щоб отримати ефектніший образ.

© Getty Images
Фото: Getty Images

Подвійні гаманці

Подвійні гаманці, що складаються навпіл, офіційно вийшли з моди. Натомість стилісти рекомендував вибрати тонкий футляр для візитівок, в якому можна зберігати все необхідне — карти та готівку.

© Credits
Фото: Credits

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Дата публікації
Перегляди
422
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