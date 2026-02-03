Тонко та ніжно: бренд Chanel презентував на подіумі сумки пошиті з шифону

Показ Chanel haute couture весна-літо 2026 / © Getty Images

Під час презентації своєї дебютної колекції от-кутюр для Chanel на сезон весна-літо 2026, дизайнер Матьє Блазі привернув багато уваги, але найбільший ажіотаж спричинили сумки. Річ у тім, що митець переосмислив одну з найкультовіших сумок у світі моди — Timeless. Це річ, яку купують як інвестицію, з якою виходять у світ королеви та принцеси, а також, яку передають у спадок як реліквію і саме за допомогою неї Блазі продемонстрував справжню цінність так званого «люксу».

Дизайнер випустив серію сумок різного пастельного відтінку, але зроблені вони були не зі шкіри чи цупкої тканини, а з ніжного і легкого шифону. Ручки ж у виробу були зроблені з бісеру й імітували ланцюжок-трансформер, який є відмінною рисою класичного аксессуару.

Аксессуар неначе став продовженням кожного образу, а легкий матеріал, з якого сумки пошиті, підкреслював вбрання і свободу рухів у ньому. Однак головною особливістю цих сумок стали вставки тканини, адже насправді це були листи.

Дизайнер запропонував моделям написати на вставці тканини у цих легких сумках все, що вони забажають: мантру, знак зодіаку, любовний лист. Перед показом їхні слова вишили нитками. Таким чином Блазі продемонстрував публіці, що суть Високої моди — це персоналізація, коли кожна дрібниця створюється для клієнта на замовлення. І саме це бренд пропонуватиме покупцям — замовити свій особистий напис.

Також у світі люксу зазвичай люблять сумки, які тримають форму, які впізнавані, які виконані із високоякісної шкіри і служитимуть роками. А оскільки прайс на такі аксесуари завжди неймовірний — клієнтка хоче отримати максимум за свої витрати. Блазі ж створив «крихкий» люкс, річ, про яку потрібно дабати і яка знову ж таки демонструє, що ніщо не вічне, тим паче речі.