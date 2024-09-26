Топ-10 речей, які обов’язково повинні бути у весняно-літньому гардеробі

Весна вважається найсприятливішим часом для оновлення персонального стилю. Весняні образи — універсальні, оскільки багато елементів можна легко адаптувати під холодну й теплу погоду. Головне — це застосовувати принцип багатошаровості, а для цього потрібно запастися правильними базовими речами. Крім того, не варто забувати й про тренди, щоб завжди мати актуальний вигляд.

Утилітарний стиль — новий фаворит в індустрії моди

Перше, на що варто звернути увагу — це утилітарність, що є результатом злиття функціональності та моди. Йдеться про штани карго, практичні матеріали, зручні кишені та інші деталі, які полегшують повсякденне життя. Завдяки цій тенденції можна нарешті припинити шукати компроміс між комфортом і стильним зовнішнім виглядом. Найпомітніший виробник одягу, який працює в цьому напрямі — це бренд Napapijri, асортимент якого сповнений безліччю цікавих екземплярів для жіночого та чоловічого гардероба.

Які кольори актуальні для весняно-літнього сезону 2025?

Якщо взяти до уваги модні покази, то тут в епіцентрі опинилися сонячні жовті, а також натуральні зелені поєднання. Вони символізують повернення довгоочікуваних теплих днів і дають змогу надати образу свіжості. Що стосується інших варіантів, то рекомендовано звернути увагу на такі відтінки:

Червоний: після нещодавнього сплеску барбі-шику і засилля рожевого одягу публіці захотілося перемкнутися на щось інше. Вибір було зроблено на користь більш «зухвалої» винно-червоної та бордової палітри.

Білий: якщо попередній пункт здається вам надто сміливим рішенням, тоді зверніть увагу на вічну класику. Речі білого кольору ніколи не виходять з моди. Причому не обов’язково купувати сукні або штани — це також можуть бути білі Суперстари або інші кросівки на ваш смак.

Металік: за рясні блискітки та металізовані покриття можна завдячувати літнім Олімпійським іграм, до яких активно готувалася Франція. На додаток до класичних відтінків стилісти рекомендують мерехтливі бірюзові, пурпурові та яскраво-рожеві кольори. Поєднуйте яскраві спідниці з базовими білими футболками, щоб мати сучасний і невимушений вигляд.

Пастель: у цьому сезоні вона домінує, а палітра варіюватиметься від м’ятно-зелених до ніжно-лавандових відтінків, які зроблять образ романтичним і легким.

Також слід поповнити гардероб речами з квітковими принтами, без яких неможливо уявити жоден весняно-літній сезон. Якщо ж флористика не для вас, то зверніть увагу на тропічні мотиви та різноманітні анімалістичні візерунки, які зараз переживають нове креативне перевтілення.

Актуальні фасони на сезон весна-літо 2025

Якщо говорити про посадку, то мода зараз перебуває на стадії конфлікту — між високою та низькою. Можна зустріти обидва варіанти, зокрема в їхніх екстремальних проявах. Якщо це висока посадка, то вона майже досягає грудей і доповнюється елементами корсета. Обираючи штани в такому стилі, можна створити ілюзію довгих ніг, «від шиї». Якщо ж вам до вподоби протилежний варіант, то в асортименті виробників неважко знайти чимало відповідних моделей.

Крім того, навесні в моду повернуться ультракороткі шортики, які рекомендують поєднувати з вільними блейзерами. А ще на нас чекає розмаїття прозорих матеріалів у вигляді панелей, вставок та інших декоративних елементів.