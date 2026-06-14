Топ-3 трендові купальники літа 2026 року

Купальник / © Associated Press

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Мода на купальники давно перестала бути виключно про практичність. Для багатьох із нас це спосіб приміряти новий настрій, відчути себе впевненіше чи просто додати трохи курортної магії у звичайний день біля басейну.

Після кількох сезонів спортивної естетики, мінімалізму та лаконічних силуетів дизайнери повертають романтику із хвилястими краями, ретро-горошком і витонченими квадратними вирізами. Саме ці три тренди, за версією видання PureWow, стануть головними героями пляжного сезону.

Купальники з хвилястим краєм

Один із найпомітніших трендів літа. Цей декоративний елемент надає навіть найпростішому фасону м’якості та легкості.

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Після років захоплення спортивними моделями, вирізами та ультрамінімалістичними бікіні мода знову звертається до романтичнішої естетики. Хвилясті лінії створюють делікатний вінтажний настрій та візуально пом’якшують силует. До того ж такі купальники мають особливо ефектний вигляд на фотографіях, додають образу дорогої курортної елегантності.

Для тих, хто не готовий до яскравих експериментів, це один із найпростіших способів освіжити пляжний гардероб без ризику.

Горошок

Ще один фаворит сезону, його популярність цілком закономірна, адже він поєднує у собі ностальгію, легкість і французький шик.

Горошок давно асоціюється з курортною естетикою середини ХХ століття, і саме ця атмосфера повертається 2026 року. На тлі однотонних нейтральних моделей та спортивних купальників він має свіжий та життєрадісний вигляд.

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Чорно-білий, шоколадний, червоний чи темно-синій горошок однаково добре працює як на бікіні, так і на суцільних моделях. Додайте великі сонцезахисні окуляри, солом’яний капелюх або лляну сорочку, і образ миттєво набуде настрою відпочинку на Французькій Рив’єрі.

Квадратний виріз

Третій тренд літа 2026 року — купальники з квадратним вирізом. Цей фасон уже кілька сезонів з’являється на подіумах, але саме зараз він виходить на перший план.

Секрет популярності простий: квадратний виріз пасує майже всім. Він красиво підкреслює лінію ключиць, візуально врівноважує пропорції та забезпечує комфортнішу посадку порівняно з багатьма відкритими моделями.

Власницям пишного бюста такий крій дарує додаткову підтримку без спортивного вигляду, а для меншого бюста створює чітку та елегантну форму. Крім того, квадратний виріз ідеально вписується у загальну тенденцію повернення моди 1990-х.

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Ще один бонус — багато суцільних купальників із таким декольте легко замінюють боді. Варто лише додати лляні штани, спідницю чи шорти, і пляжний образ перетворюється на повноцінний літній аутфіт для міста.

Це літо обіцяє стати сезоном м’якості, жіночності та легкої ностальгії. Хвилясті краї, кокетливий горошок і квадратні вирізи демонструють головний настрій сучасної пляжної моди — менше суворого мінімалізму, більше характеру та задоволення від власного стилю.

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