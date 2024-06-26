Топ-4 креативні способи зашнурувати кросівки: лайфгаки з Instagram

Пропонуємо вам декілька варіантів оригінального шнурування взуття, що вдало підкреслити ваш стиль.

На сторінці Home Inspiration Hacks вийшло відео у якому показали, як оригінально та цікаво зашнурувати кросівки, щоб вони мали цікавий вигляд.

Варіант 1

Просуньте шнурок у два отвори ближче до носка;

За допомогою олівця чи ручки просуньте лівий кінчик шнурка у ліві отвори через верх ручки, ніби накручуєте шнурок на неї й так до останнього отвору;

Витягніть ручку, але шнурок не затягуйте;

Візьміть шнурок з правого боку та просуньте у праві отвори, паралельно просовуючи його у петлі, зроблені з лівого боку і так доверху;

У кінці, висунувши шнурки, знову візьміть ручку і накрутіть не неї хвостик шнурка;

Дістаньте ручку, просуньте хвостик (зробіть це з двох боків) і з’єднайте два хвостики.

Варіант 2

Візьміть шнурок і просуньте його у два отвори з одного боку, ближче до носка, через низ;

Потім, перекиньте шнурки на іншу сторону і просуньте в інші два отвори з другого боку, через верх;

Повторіть такі рухи аж доверху;

В кінці, один кінчик шнурка перекиньте на протилежний бік і зав’яжіть.

Варіант 3

Через низ просуньте шнурок у два паралельні отвори зверху;

Далі звичним чином, через низ, зашнуруйте кросівки;

Коли дійдете до кінця (до носка), просуньте кінчики шнурка через всю шнурівку наверх;

Кінчики, що витягли, накрутіть на частину шнурка, що йде навхрест і закріпіть.

Варіант 4

Почніть зашнуровувати кросівок зверху, верхнім накладанням навхрест, пропускаючи через один отвір;

Коли дійдете до останніх паралельних отворів, не просовуйте шнурок навхрест, а просуньте його в отвір з цього ж боку;

Тепер почніть зашнуровувати накладанням знизу вверх у ті отвори, що залишились;

Зверху, просто закріпіть кінчики шнурка.

Кросівки – це актуальне взуття у всі пори року і, попри їх брендовість, можна додати їм родзинки та креативності за допомогою незвичного шнурування.

Читайте також: