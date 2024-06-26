Топ-4 креативні способи зашнурувати кросівки: лайфгаки з Instagram

Пропонуємо вам декілька варіантів оригінального шнурування взуття, що вдало підкреслити ваш стиль.
На сторінці Home Inspiration Hacks вийшло відео у якому показали, як оригінально та цікаво зашнурувати кросівки, щоб вони мали цікавий вигляд.
Варіант 1
- Просуньте шнурок у два отвори ближче до носка;
- За допомогою олівця чи ручки просуньте лівий кінчик шнурка у ліві отвори через верх ручки, ніби накручуєте шнурок на неї й так до останнього отвору;
- Витягніть ручку, але шнурок не затягуйте;
- Візьміть шнурок з правого боку та просуньте у праві отвори, паралельно просовуючи його у петлі, зроблені з лівого боку і так доверху;
- У кінці, висунувши шнурки, знову візьміть ручку і накрутіть не неї хвостик шнурка;
- Дістаньте ручку, просуньте хвостик (зробіть це з двох боків) і з’єднайте два хвостики.
Варіант 2
- Візьміть шнурок і просуньте його у два отвори з одного боку, ближче до носка, через низ;
- Потім, перекиньте шнурки на іншу сторону і просуньте в інші два отвори з другого боку, через верх;
- Повторіть такі рухи аж доверху;
- В кінці, один кінчик шнурка перекиньте на протилежний бік і зав’яжіть.
Варіант 3
- Через низ просуньте шнурок у два паралельні отвори зверху;
- Далі звичним чином, через низ, зашнуруйте кросівки;
- Коли дійдете до кінця (до носка), просуньте кінчики шнурка через всю шнурівку наверх;
- Кінчики, що витягли, накрутіть на частину шнурка, що йде навхрест і закріпіть.
Варіант 4
- Почніть зашнуровувати кросівок зверху, верхнім накладанням навхрест, пропускаючи через один отвір;
- Коли дійдете до останніх паралельних отворів, не просовуйте шнурок навхрест, а просуньте його в отвір з цього ж боку;
- Тепер почніть зашнуровувати накладанням знизу вверх у ті отвори, що залишились;
- Зверху, просто закріпіть кінчики шнурка.
Кросівки – це актуальне взуття у всі пори року і, попри їх брендовість, можна додати їм родзинки та креативності за допомогою незвичного шнурування.
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