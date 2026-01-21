Топ-5 головних трендів зимових чоботів, які поєднують стиль і комфорт / © Getty Images

Видання Real Simple розповіло, що найактуальніші зимові чоботи 2026 року — це баланс між естетикою, зручністю та теплом. У них можна піти і на робочу зустріч, і на святкову вечерю.

Ми живемо в епоху, коли мода більше не вимагає жертв. Навпаки — комфорт стає новим маркером стилю. Після років «чистої естетики» та мінімалізму, світ моди повертається до живих, фактурних і навіть трохи бунтарських форм. Це добре помітно у взутті.

Сьогодні найпопулярніші зимові чоботи — це ті, які дійсно можна носити. Ходити слизькими тротуарами, проводити у них цілий день і не думати про перевзування. Саме тому у трендах — стійка підошва, зручні колодки, теплі матеріали та силуети, які легко вписуються у повсякденний гардероб.

Байкерські чоботи

Байкерська естетика впевнено повертається — разом із ременями, металевими деталями та відчуттям «прожитого» одягу. На подіумах Miu Miu, Dolce&Gabbana, Alexander McQueen такі чоботи стали справжніми акцентами образів.

Байкерські чоботи з ременями додають структурності зимовим лукам і роблять навіть найпростіший образ цікавішим. Варто:

поєднувати їх з мінімалістичними пальтами,

носити з в’язаними сукнями чи спідницями для контрасту,

робити взуття головним акцентом образу.

Результат — поєднання жіночності та утилітарності, яке має сучасний та впевнений вигляд.

Замшеві чоботи шоколадного кольору

Шоколадно-коричневий — безперечний фаворит сезону. Його називають «найзатишнішим і найшляхетнішим відтінком зими», ба більше, він робить навіть джинси візуально дорожчими.

Особливо розкішний цей колір має вигляд у замші — м’якій, тактильній та глибокій. І ще один важливий момент: поєднання чорного та коричневого більше не вважається модною помилкою. Навпаки — замшеві шоколадні чоботи з чорною сукнею стали одним із найелегантніших варіантів для зимових вечірок.

Чоботи з хутром

Хутряні чоботи — не новинка, але цього сезону вони мають зовсім інакший вигляд. На подіумах Louis Vuitton, Balmain, Valentino та Chloé акцент зроблено не на кумедності, а на продуманості. У тренді:

оздоблення з овчини,

повністю хутряні текстури,

лаконічні форми без надмірного декору.

Причина популярності проста — повернення вінтажної моди та естетики 2000-х, а разом із нею — бажання тепла, комфорту та тактильності. Це той випадок, коли мода справді піклується про нас.

Чоботи з м’якою халявою

Богемний шик 90-х знову актуальний та м’які високі чоботи без жорсткої форми є його ключовим елементом. Isabel Marant та Chloé задали тон: високі чоботи з м’якою, трохи «недбалою» халявою та мінімальним каблуком.

Такий силует створює ефект легкої сексуальності без очевидних зусиль. А ще, він надзвичайно зручний.Як носити:

з оверсайз светрами,

з піджаком і вузькими джинсами,

з сукнями довжини міді.

Це той самий невимушений образ, який має дорогий, але не перенавантажений вигляд.

Чоботи з квадратним носком

Квадратний носок — ще один привіт із 90-х, який отримав нове життя на подіумах 2026 року. Модники дедалі частіше обирають взуття без підборів, яке не втрачає елегантності. Переваги очевидні:

зручна форма для довгих прогулянок,

візуальне подовження ноги,

універсальність.

Такі чоботи легко замінюють кросівки у повсякденних образах і мають значно вишуканіший вигляд із прямими чи широкими джинсами.

2026 доводить, щоб бути модним, більше не потрібно страждати. Найактуальніші зимові чоботи — це ті, які живуть разом із вами: ходять слизькими вулицями, витримують насичені дні та водночас мають бездоганний вигляд.