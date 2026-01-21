- Дата публікації
Топ-5 головних трендів зимових чоботів, які поєднують стиль і комфорт
Підбори здаються небезпечними, громіздкі сноубути — занадто утилітарними, а улюблені осінні черевики беззахисні перед погодою. Що обрати цього зимового сезону, спробуємо розібратися, але одне зрозуміло точно, мода нарешті на нашому боці.
Видання Real Simple розповіло, що найактуальніші зимові чоботи 2026 року — це баланс між естетикою, зручністю та теплом. У них можна піти і на робочу зустріч, і на святкову вечерю.
Ми живемо в епоху, коли мода більше не вимагає жертв. Навпаки — комфорт стає новим маркером стилю. Після років «чистої естетики» та мінімалізму, світ моди повертається до живих, фактурних і навіть трохи бунтарських форм. Це добре помітно у взутті.
Сьогодні найпопулярніші зимові чоботи — це ті, які дійсно можна носити. Ходити слизькими тротуарами, проводити у них цілий день і не думати про перевзування. Саме тому у трендах — стійка підошва, зручні колодки, теплі матеріали та силуети, які легко вписуються у повсякденний гардероб.
Байкерські чоботи
Байкерська естетика впевнено повертається — разом із ременями, металевими деталями та відчуттям «прожитого» одягу. На подіумах Miu Miu, Dolce&Gabbana, Alexander McQueen такі чоботи стали справжніми акцентами образів.
Байкерські чоботи з ременями додають структурності зимовим лукам і роблять навіть найпростіший образ цікавішим. Варто:
поєднувати їх з мінімалістичними пальтами,
носити з в’язаними сукнями чи спідницями для контрасту,
робити взуття головним акцентом образу.
Результат — поєднання жіночності та утилітарності, яке має сучасний та впевнений вигляд.
Замшеві чоботи шоколадного кольору
Шоколадно-коричневий — безперечний фаворит сезону. Його називають «найзатишнішим і найшляхетнішим відтінком зими», ба більше, він робить навіть джинси візуально дорожчими.
Особливо розкішний цей колір має вигляд у замші — м’якій, тактильній та глибокій. І ще один важливий момент: поєднання чорного та коричневого більше не вважається модною помилкою. Навпаки — замшеві шоколадні чоботи з чорною сукнею стали одним із найелегантніших варіантів для зимових вечірок.
Чоботи з хутром
Хутряні чоботи — не новинка, але цього сезону вони мають зовсім інакший вигляд. На подіумах Louis Vuitton, Balmain, Valentino та Chloé акцент зроблено не на кумедності, а на продуманості. У тренді:
оздоблення з овчини,
повністю хутряні текстури,
лаконічні форми без надмірного декору.
Причина популярності проста — повернення вінтажної моди та естетики 2000-х, а разом із нею — бажання тепла, комфорту та тактильності. Це той випадок, коли мода справді піклується про нас.
Чоботи з м’якою халявою
Богемний шик 90-х знову актуальний та м’які високі чоботи без жорсткої форми є його ключовим елементом. Isabel Marant та Chloé задали тон: високі чоботи з м’якою, трохи «недбалою» халявою та мінімальним каблуком.
Такий силует створює ефект легкої сексуальності без очевидних зусиль. А ще, він надзвичайно зручний.Як носити:
з оверсайз светрами,
з піджаком і вузькими джинсами,
з сукнями довжини міді.
Це той самий невимушений образ, який має дорогий, але не перенавантажений вигляд.
Чоботи з квадратним носком
Квадратний носок — ще один привіт із 90-х, який отримав нове життя на подіумах 2026 року. Модники дедалі частіше обирають взуття без підборів, яке не втрачає елегантності. Переваги очевидні:
зручна форма для довгих прогулянок,
візуальне подовження ноги,
універсальність.
Такі чоботи легко замінюють кросівки у повсякденних образах і мають значно вишуканіший вигляд із прямими чи широкими джинсами.
2026 доводить, щоб бути модним, більше не потрібно страждати. Найактуальніші зимові чоботи — це ті, які живуть разом із вами: ходять слизькими вулицями, витримують насичені дні та водночас мають бездоганний вигляд.