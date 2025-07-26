Топ-5 поєднань кольорів на літо 2025 року: Андре Тан назвав найстильніші дуети для образів

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

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Білий + блакитний

За словами дизайнера, таке поєднання — класика. Таке поєднання буде легким, свіжим і по-справжньому літнім. Такий дует кольорів ідеально підійде для прогулянок на свіжому повітрі або навіть для офісного дрескоду у спекотні дні.

Світло-жовтий + ніжно-рожевий

Такі поєднання ідеально підійдуть для побачень або для кави з подругою.

Світло-жовтий + кричневий

Таке поєднання має дуже стильний і дорогий вигляд. Цей дует додає глибини образу, але при цьому залишається легким і природним.

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Блакитний + коричневий

Таке поєднання працює як у вільному стилі так і у більш офіційних образах і завжди додає свіжості навіть у найпростіших аутфітах.

Білий + оливковий

Це просто і зі смаком. Така пара має дуже стильний, сучасний вигляд і водночас залишається дуже природною і легкою. Це буде ідеальним вибором для тих, хто любить мінімалізм з родзинкою.