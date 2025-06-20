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- Школа стилю
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Топ-5 речей, які необхідні кожній цього літа: Андре Тан розповів, чим поповнити гардероб
Дизайнер Андре Тан розповів, що обрати для стильного образу та комфортних прогулянок цього літа.
Велика плетена сумка
Обов’язковий елемент для літа! Поєднується з джинсами, футболкою, сандалями та сарафанами. Матеріал може бути будь-яким — рафія, шкіра чи замша. Не підходить для вечірніх образів, краще використовується для прогулянок та літніх зустрічей.
Лляний костюм
Льон — ідеальний матеріал для літа. Стильний, легкий і дозволяє шкірі дихати. Комбінуйте топ без рукавів з шортами чи штанами.
В’етнамки
Шкіряні в’єтнамки мають елегантний і дорогий вигляд. Підходять до джинсів, шортів, літніх костюмів, сарафанів і спідниць будь-якої довжини. Обирайте моделі з анімалістичними принтами змія, корова чи зебра.
Шовкова хустка
Додає елегантності будь-якому образу. Зав’яжіть на руці або використовуйте як ремінець, і тоді простий лук з джинсами та білою футболкою стане стильним та елегантним.
Штани-аладдіни
Грайливі та стильні. Обирайте бавовняну чи шовк, тканину без принта або зі смужками. Підходять для всіх типів фігур, але якщо ви невисокого зросту, або маєте низькі стегна — носіть з підборами для витягнутого силуету.