Топ-5 способів стилізувати шкіряний одяг — обовʼязкову річ цього сезону

У цьому сезоні шкіра — головний модний акцент. Від повсякденного шику до яскравого гламуру — шкіряні образи забезпечать вам неймовірний вигляд та відчуття впевненості на кожному кроці.

У непередбачувану погоду шкіра — незамінний модний елемент для створення ефектного образу. Видання Stylist розповіло, що цей розкішний матеріал здатний внести краплину витонченості та досконалості до будь-якого образу, навіть якщо це гламурний шик або звичайний стритстайл.

У багатьох шкіра асоціюється з юнацьким бунтом і непокорою. Багато сучасних дизайнерів та брендів дають нове життя цьому матеріалу, демонструючи його універсальність і незмінну привабливість у своїх останніх колекціях.

Шкіряна куртка — класичний елемент цього стилю, але не єдина шкіряна річ, яку варто обрати цього сезону. Зверніть увагу на шкіряні широкі штани, спідниці А-силуету та шикарні безрукавки.

Шкіряний одяг має не лише неймовірно стильний вигляд, а й забезпечує довговічність і додаткове тепло, що робить купівлю такої речі практичною інвестицією. Обираючи правильний шкіряний виріб, звертайте увагу на його якість: високоякісна м’яка шкіра з часом набуває красивого нальоту, перетворюючись на незамінний елемент вашого гардероба.

Існує також безліч чудових варіантів одягу зі штучної шкіри, якщо ви не хочете використовувати продукти тваринного походження чи шукаєте більш доступний варіант. Штучна шкіра легша у догляді та чистці порівняно з натуральною, адже не вимагає спеціального оброблення.

Шкіряний одяг можна легко поєднати з різними стилями — від повсякденного до офіційного, що робить його незамінним елементом гардероба. Тож, коли погода стає непередбачуваною, нехай "друга" шкіра стане вашим вибором для створення стильного, витонченого та модного образу.

Байкерський глем

Байкерська куртка — це справжній базовий елемент гардероба. Її легко носити в будь-який сезон: ви можете поєднувати її з довгою сукнею, сорочкою та джинсами, чи мініспідницею та чоботами до коліна. Вона надасть кожному образу брутальності та яскравого характеру. Однак не забувайте звертати увагу на форму та силует.

Замість джинсів — спідниця

Чудовий образ, який пасуватиме і до ранкових робочих зустрічей, і до вечірніх посиденьок з друзями — універсальна шкіряна спідниця-олівець. Вона легко поєднується з різними стилями: надягніть тонкий джемпер і лаковані човники, щоб мати елегантний вигляд, або доповніть її замшевими кросівками та яскравою білою сорочкою для створення розслабленого образу.

Така спідниця стане чудовим вибором для роботи в офісі. Поєднайте її з класичною білою сорочкою та лоферами для комфортного, але витонченого образу. Можна вдягти блейзер, щоб підкреслити вашу елегантність.

Аксесуари

Зверніть увагу на масивні шкіряні ремені, які чудово поєднуються з обʼємними сукнями та джинсами з низькою талією. Додайте до образу шкіряну сумочку та м’які рукавички, які стануть незамінними у прохолодну погоду.

Сміливі образи

Створіть свій сміливий образ. Відмовтеся від повсякденного деніму та теплих пухких костюмів на користь шкіри, яка випромінює впевненість і стиль. Обирайте яскраві речі, які привертають увагу.

Уявіть собі сучасний мотоциклетний гламур і спробуйте підлаштувати його під себе та свою фігуру. Дозвольте своєму вбранню говорити за вас.

Гра кольорів

Розгляньте можливість замінити чорний шкіряний одяг на нові красиві відтінки. Насичені шоколадно-коричневі кольори чудово поєднуються з нейтральними базовими речами, додаючи вашому вбранню певної інтриги.

Також зверніть увагу на оливково-зелений та бордовий кольори — вони стануть чудовим вибором, щоб урізноманітнити свій гардероб.

Всупереч поширеній думці, шкіра не обов’язково має коштувати дорого, щоб стати стильним вибором. За доступною ціною можна придбати екошкіру, яка додасть шику вашому стилю.

Читайте також: