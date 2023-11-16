Топ-5 способів зав'язати шарф

Осінь скоро добігає кінця, сонце вже на радує теплом, а вітер дужчає. Настає пора шарфів, тому пропонуємо вам кілька варіантів, як їх гарно зав'язати.
Варіант перший
Для цього оберніть навколо шиї шарф, як показано у відео, підтягніть один його край під центральну частину біля горла та просуньте у петлю, що утворилася, другий край.
Варіант другий
Оберніть шарф навколо шиї та зав'яжіть кінці попереду.
Варіант третій
Складіть шарф удвоє, перекрутіть його, після чого оберніть навколо шиї та просуньте кінці у петлю, яка утворилась при складанні з одної сторони.
Варіант четвертий
Заведіть кінці шарфа за спину та виведіть їх уперед з протилежних боків. Потім просуньте обидва кінці в основну частину біля шиї та підніміть задню частину на голову, як капюшон.
Варіант п'ятий
Для цього один край шарфа лишіть спереду, а іншим обмотайте шию та просуньте його кінець через оберт назад.
Оберіть для себе улюблений варіант або ж періодично змінюйте способи зав'язування.
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