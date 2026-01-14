Топ-8 джинсових трендів, які визначатимуть стиль 2026 року

Топ-8 джинсових трендів, які визначатимуть стиль наступного року / © Getty Images

Якщо ще кілька років тому мода балансувала між скіні та «тихою розкішшю», то 2026-й остаточно закріплює інше правило: комфорт та індивідуальність, про це розповіло видання Real Simple. Джинси перестають бути просто базою, вони стають головним елементом образу.

Професійні стилісти сходяться в одному — тренди наступного року не різкі та не одноразові. Вони логічні, зручні та мають потенціал затриматися надовго.

Джинси вільного крою

Широкі силуети остаточно витіснили еру скіні. Середня чи висока посадка, м’які лінії, відчуття простору — такі джинси формують розслаблений, але скульптурний силует.

Щоб врівноважити об’єм, стилісти радять поєднувати їх із приталеними топами, короткими жакетами чи заправленими сорочками. Платформи та взуття на підборах додають пропорціям балансу.

Великі підкати

Масивні підкати — привіт із 90-х. Вони дозволяють «гратися» з довжиною та формою джинсів і миттєво роблять образ стилізованим без надмірних зусиль.

Це один із найпростіших способів освіжити навіть найзвичайнішу джинсову пару.

Маленькі декоративні деталі

Кристали, кльопи, вишивка та дрібні аплікації — джинс входить у фазу м’якого максималізму.

Такі джинси — ідеальний компроміс між повсякденністю та святковістю: вдень — кава, ввечері — вихід. Після років нейтральності та стриманості мода знову дозволяє тішитися дрібницям.

Чисті відтінки без потертостей

Рвані джинси поступово здають позиції. На перший план виходять чисті, глибокі відтінки — від насиченого індиго до темно-синього.

Такий денім має охайний вигляд і доречно та легко адаптується як до кежуалу, так і до зібраних образів.

Приталені, «костюмні» силуети

Джинси, натхненні класичними штанами, — один із найелегантніших трендів 2026 року. Стрілки, чіткий пояс, рівні лінії — усе це робить денім дорослішим і витонченішим.

Ідеально поєднуються з сорочками, лоферами та структурованими жакетами.

Мультитональний денім

Видимі шви та поєднання різних відтінків — так званий «денім із дизайнерським обробленням».

Такі джинси мають унікальний вигляд і майже ручної роботи, тому стилісти радять робити їх головним акцентом образу, залишають решту образу максимально чистою.

Легкий кльош

Кльош повертається, але у стриманій, сучасній формі. Ледь помітне розширення донизу робить силует витягнутим і чудово поєднується з актуальним взуттям, наприклад, платформами та підборами.

Ідеальний варіант для тих, кому широкі джинси здаються занадто об’ємним.

«Сирий» денім

Невипраний, глибоко пофарбований джинс без попереднього оброблення — тренд для поціновувачів якості та форми.

Такий денім тримає чіткий силует, з часом адаптується до фігури та має дедалі кращий вигляд із кожним носінням. Це інвестиція, а не швидка закупівля.

Джинси 2026 року — це вже не просто базова річ. Це спосіб самовираження, баланс між комфортом і стилем, між класикою та експериментом.