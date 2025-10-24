Топ-8 ідей геловінських костюмів, які напрочуд легко знайти у секондгенді / © Associated Press

Забудьте про банальні «костюми з пакета» та дорогі образи, які носитимете лише одну ніч. Цього року ваш секретний інструмент — секондгенд. Старі сорочки, сукні, аксесуари та навіть меблеві дрібнички можуть перетворитися на яскравий, впізнаваний та стильний костюм. Видання Martha Stewart зібрало ідеї, як легко його виготовити з речей із секондгенду, щоб ваш Геловін був стильним, впізнаваним і веселим.

Гавайський турист

Цей образ неможливо не впізнати. Досить знайти яскраву гавайську сорочку, ширококрисий капелюх, шорти карго та сумку через плече. Додайте великі сонцезахисні окуляри, одноразову камеру чи стару карту і ваш костюм готовий. Плюс, такий образ зручно носити на справжній прогулянці.

Герой «Скубі-Ду»

Дафна, Велма, Фред, Шегі та, звичайно, сам Скубі — ідеальні костюми для групи друзів.

Дафна: фіолетова сукня та шарфик

Велма: оранжевий светр, плісирована спідниця та окуляри

Фред: білий светр і синя краватка

Шегі: зелена футболка та коричневі штани

А бонус — знайти плюшевого собаку для повного образу. Секондгенд тут — просто рай.

Клепальниця Розі

Символ сили та впевненості. Все, що потрібно, — джинсова сорочка з підкоченими рукавами, джинси чи комбінезон, червона бандана та помада. Проста, стильна та наснажлива ідея, яка не потребує дорогих костюмів.

Венздей Адамс

Мінімум зусиль — максимум впізнаваності. Чорна сукня з білим комірцем, коси, чорні колготи та лофери — класика. Бонус: маленькі деталі, як от чорна помада чи сумний погляд, роблять образ завершеним.

Голлі Ґолайтлі

Легендарна героїня «Сніданку у Тіффані» — ідеальна нагода походити по секції «Маленька чорна сукня». Додайте великі окуляри, довгі рукавички, перли чи брошку та маленьку діадему. І, звісно, каву та круасан для повного ефекту.

Марті Макфлай

Поціновувачам 80-х та «Назад у майбутнє». Знайдіть червоний пуховик або джинсову куртку, картату сорочку, прямі джинси та білі кросівки. Старий годинник та скейтборд — і ви готові до подорожей у часі.

Класичний мім

Французький шик у простому виконанні: смугаста сорочка, чорні підтяжки, штани та білі рукавички. Кепка чи берет завершать образ навіть без макіяжу. Лаконічно, стильно та практично, знайдете все у секондгенді.

Привид

Найпростіший костюм, який ніколи не виходить із моди. Біле простирадло, трохи креативу, ножиці — та й готово. Для сучасного образу можна використати мереживо чи скатертину. Додайте черевики чи кеди, капелюх або окуляри і ваш привид стане унікальним.

Поради

Не бійтеся змішувати епохи: ретро-сорочка та сучасні джинси створять стильний контраст.

Деталі вирішують усе: окуляри, шарфи, брошки чи бандани миттєво перетворюють звичайний одяг на костюм.

Терпіння та трохи азарту: пошук ідеальної речі може зайняти час, але задоволення від «здобутку» того варте.

Цього Геловіну відмовтеся від костюмів з маркету і створіть образ власними руками. Секондгенд — це не лише економія, але й унікальний стиль, який ніколи не повторюється.