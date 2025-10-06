Топ-8 кольорів, які варто носити, коли ви втомилися / © Getty Images

Цей тренд, який 2025 року продовжує набирати популярності, походить від терміна dopamine dressing — ідеї одягатися у кольори, які стимулюють вироблення гормону радості. Одяг стає не просто захистом від холоду, а справжньою терапією настрою.

Видання Real Simple розповіло, що певні відтінки можуть буквально впливати на наш стан, наприклад одні заряджають енергією, інші заспокоюють, а деякі допомагають мати свіжіший вигляд навіть після безсонної ночі. Тож, якщо ви відчуваєте втому, відкрийте шафу та оберіть один із цих восьми кольорів, які дарують яскраве життя навіть у найсіріший день.

Жовтий — заряд сонячного оптимізму

Найщасливіший колір у палітрі. Жовтий асоціюється з теплом, світлом і креативністю. Цей відтінок стимулює нервову систему та може підвищувати рівень серотоніну, того самого гормону, який відповідає за гарний настрій.

Порада:

Світло-жовтий та пастельні тони пасують блідому тону шкіри.

Насичений гірчичний — ідеальний для смаглявих дівчат.

Жовта сукня чи светр — швидкий спосіб мати «світліший» настрій, ніж віж є.

Коричневий — стабільність і внутрішній спокій

Неочевидний, але дуже ефективний колір для тих, хто втомився. Коричневий — «земний» відтінок, який символізує надійність, заспокоєння та відчуття ґрунту під ногами.

Порада: поєднуйте шоколадний із бордовим або кремовим, отримаєте ефект елегантного тепла. Ідеальний образ для офісу чи осінньої прогулянки.

Червоний — миттєвий енергетик

Цей колір завжди у центрі уваги, і не дарма. Червоний підвищує частоту серцебиття, активізує кровообіг і буквально «пробуджує» тіло.

Порада:

Якщо ви не готові до total-red, додайте акценти вашому образу, наприклад, червону помаду, сумку чи жакет.

Комбінуйте червоний із чорним, сірим або бежевим, щоб колір «грав», але не тиснув.

Бордовий — шляхетна енергія

Бордовий — це стриманіша версія червоного, насичена, глибока та тепла. Він надає впевненості, але не вимагає уваги.

Порада: бордовий светр, оксамитова спідниця чи жакет створюють ефект «зосередженої сили». Ідеальний колір для важливих зустрічей, коли потрібно мати впевнений вигляд, навіть якщо всередині — суцільна втома.

Рожевий — м’якість і романтична легкість

Рожевий — це завжди про ніжність і жіночність, але також про грайливість і легкість. У його яскравих варіаціях, наприклад, фуксія чи гарячий рожевий, справжній вибух енергії, у пастельних — ніжне тепло.

Порада: фуксія додає драйву на вечірці, а м’який рожевий блейзер у парі з джинсами — це спосіб освіжити офісний стиль.

Кобальтовий синій — енергія без метушні

Цей колір балансує між спокоєм і динамікою. Синій асоціюється з надійністю, а його яскрава кобальтова версія додає ефекту «бадьорого ранку».

Порада: кобальтова сукня чи жакет з білими чи срібними акцентами створюють ефект чистоти та енергії. Ідеальний колір для робочого тижня.

Молочно-білий — свіже дихання

Коли бракує сну, білі та кремові відтінки стають справжнім порятунком. Вони відбивають світло, освіжають шкіру та створюють ефект «чистого листа».

Порада: використовуйте білий як базу, а зверху додайте насичені відтінки — наприклад, бордовий чи коричневий. Це створить баланс між ніжністю та глибиною.

Свіжий зелений — ковток життя

Лаймовий, весняний чи насичений трав’яний — зелений колір символізує відновлення, гармонію та нову енергію. Він буквально асоціюється з природою, а отже з відпочинком і силою.

Порада: поєднайте зелений светр із білими джинсами чи лаймову сукню з коричневими аксесуарами. Це миттєвий підйом настрою, перевірено стилістами.

Кольори — це не просто естетика, а спосіб піклуватися про себе. Коли ви втомилися, спробуйте не ховатися за сірим або чорним. Натомість дайте собі дозвіл на світло, яскравість і гру кольорів.