ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
310
Час на прочитання
3 хв

Топ-8 кольорів, які варто носити, коли ви втомилися

Нам всім знайоме це відчуття, ранок після безсонної ночі, купа справ і повна відсутність натхнення. Проте є спосіб підбадьорити себе без кави — дофаміновий гардероб.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Топ-8 кольорів, які варто носити, коли ви втомилися

Топ-8 кольорів, які варто носити, коли ви втомилися / © Getty Images

Цей тренд, який 2025 року продовжує набирати популярності, походить від терміна dopamine dressing — ідеї одягатися у кольори, які стимулюють вироблення гормону радості. Одяг стає не просто захистом від холоду, а справжньою терапією настрою.

Видання Real Simple розповіло, що певні відтінки можуть буквально впливати на наш стан, наприклад одні заряджають енергією, інші заспокоюють, а деякі допомагають мати свіжіший вигляд навіть після безсонної ночі. Тож, якщо ви відчуваєте втому, відкрийте шафу та оберіть один із цих восьми кольорів, які дарують яскраве життя навіть у найсіріший день.

Жовтий — заряд сонячного оптимізму

/ © Getty Images

© Getty Images

Найщасливіший колір у палітрі. Жовтий асоціюється з теплом, світлом і креативністю. Цей відтінок стимулює нервову систему та може підвищувати рівень серотоніну, того самого гормону, який відповідає за гарний настрій.

Порада:

  • Світло-жовтий та пастельні тони пасують блідому тону шкіри.

  • Насичений гірчичний — ідеальний для смаглявих дівчат.

  • Жовта сукня чи светр — швидкий спосіб мати «світліший» настрій, ніж віж є.

Коричневий — стабільність і внутрішній спокій

/ © Getty Images

© Getty Images

Неочевидний, але дуже ефективний колір для тих, хто втомився. Коричневий — «земний» відтінок, який символізує надійність, заспокоєння та відчуття ґрунту під ногами.

Порада: поєднуйте шоколадний із бордовим або кремовим, отримаєте ефект елегантного тепла. Ідеальний образ для офісу чи осінньої прогулянки.

Червоний — миттєвий енергетик

/ © Getty Images

© Getty Images

Цей колір завжди у центрі уваги, і не дарма. Червоний підвищує частоту серцебиття, активізує кровообіг і буквально «пробуджує» тіло.

Порада:

  • Якщо ви не готові до total-red, додайте акценти вашому образу, наприклад, червону помаду, сумку чи жакет.

  • Комбінуйте червоний із чорним, сірим або бежевим, щоб колір «грав», але не тиснув.

Бордовий — шляхетна енергія

/ © Getty Images

© Getty Images

Бордовий — це стриманіша версія червоного, насичена, глибока та тепла. Він надає впевненості, але не вимагає уваги.

Порада: бордовий светр, оксамитова спідниця чи жакет створюють ефект «зосередженої сили». Ідеальний колір для важливих зустрічей, коли потрібно мати впевнений вигляд, навіть якщо всередині — суцільна втома.

Рожевий — м’якість і романтична легкість

/ © Getty Images

© Getty Images

Рожевий — це завжди про ніжність і жіночність, але також про грайливість і легкість. У його яскравих варіаціях, наприклад, фуксія чи гарячий рожевий, справжній вибух енергії, у пастельних — ніжне тепло.

Порада: фуксія додає драйву на вечірці, а м’який рожевий блейзер у парі з джинсами — це спосіб освіжити офісний стиль.

Кобальтовий синій — енергія без метушні

/ © Getty Images

© Getty Images

Цей колір балансує між спокоєм і динамікою. Синій асоціюється з надійністю, а його яскрава кобальтова версія додає ефекту «бадьорого ранку».

Порада: кобальтова сукня чи жакет з білими чи срібними акцентами створюють ефект чистоти та енергії. Ідеальний колір для робочого тижня.

Молочно-білий — свіже дихання

/ © Getty Images

© Getty Images

Коли бракує сну, білі та кремові відтінки стають справжнім порятунком. Вони відбивають світло, освіжають шкіру та створюють ефект «чистого листа».

Порада: використовуйте білий як базу, а зверху додайте насичені відтінки — наприклад, бордовий чи коричневий. Це створить баланс між ніжністю та глибиною.

Свіжий зелений — ковток життя

/ © Getty Images

© Getty Images

Лаймовий, весняний чи насичений трав’яний — зелений колір символізує відновлення, гармонію та нову енергію. Він буквально асоціюється з природою, а отже з відпочинком і силою.

Порада: поєднайте зелений светр із білими джинсами чи лаймову сукню з коричневими аксесуарами. Це миттєвий підйом настрою, перевірено стилістами.

Кольори — це не просто естетика, а спосіб піклуватися про себе. Коли ви втомилися, спробуйте не ховатися за сірим або чорним. Натомість дайте собі дозвіл на світло, яскравість і гру кольорів.

Дата публікації
Кількість переглядів
310
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie