Топ-8 модних кольорів цієї зими, які ви точно захочете додати до свого гардероба / © Getty Images

Цього сезону палітра кольорів вражає: від насичених ягідних тонів до теплих коричневих і несподіваних пастельних акцентів. Видання Real Simple виділило 8 відтінків, які стануть основою вашого зимового стилю.

Шоколадно-коричневий

Без сумніву, шоколадно-коричневий — один із найпопулярніших відтінків цієї зими. Його можна носити як у монохромних образах, так і додавати через аксесуари, наприклад, ремені, чоботи та сумки. Цей колір чудово замінює класичний чорний, додає тепла та пасує до інших осінніх відтінків.

Фіолетовий

Від ніжного лавандового до глибокого сливового — фіолетовий залишається королівським і вічно стильним. Він підходить майже всім відтінкам шкіри та додає образу багатства й глибини. Лавандовий кашеміровий светр із білими брюками чи сливовим пальто замість класичного чорного.

Бордовий

Бордовий — родич фіолетового, насичений та глибокий, але при цьому залишається зимовим акцентом без чорного відтінку. Додайте бордову шкіряну куртку чи аксесуари та поєднуйте з кремовим, сірим, темно-синім або коричневим.

Вишнево-червоний

Сезонний вишнево-червоний, яскравий та насичений. Його використовують як акцент або одягають у нього повністю «з голови до ніг». Цього сезону його можна побачити на подіумах у вечірніх сукнях та костюмах, а також його можна додати до образу через шарфи, сумки чи пальто.

Льодовий синій

Цей холодний, свіжий відтінок додає сучасної легкості зимовим образам. Спробуйте блакитний гольф із темно-сірими штанами чи довге вовняне пальто льодового відтінку поверх білого ансамблю.

Нарцисово-жовтий

Теплий жовтий додає сонячного настрою зимі. Сукні чи блузи цього кольору освіжають темні зимові палітри. Нарцисово-жовтий ідеально поєднується з нейтральними відтінками та коричневими акцентами.

М’який зелений

Мутовані та приглушені зелені відтінки замінюють літні яскраві. Оливковий, сіро-зелений чи темний бірюзовий — ідеальні для повсякденних образів із бежевими чи кремовими відтінками. Для вечірнього образу спробуйте бірюзовий светр із чорним олівцем або сатинову сукню кольору шавлії з золотими аксесуарами.

Пудровий рожевий

Справжній сюрприз сезону — пастельний рожевий, який додає ніжності та контрасту до насичених зимових кольорів. Сукні, светри чи аксесуари — у цьому кольорі легко гратися та створювати сучасні образи. Поєднуйте з аналогічними відтінками чи використовуйте як акцент у нейтральному ансамблі.

Ця зима пропонує розкішні та теплі кольори, які можна поєднувати й експериментувати. Від шоколадно-коричневого до пудрового рожевого — ваша зимова гардеробна готова до свят та холодних місяців.