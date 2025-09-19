- Дата публікації
Топ-8 модних осінніх курток, які всі носитимуть цього сезону
Осінь — ідеальна пора для стильних експериментів. Коли ще не час діставати важкі пальта, але вже прохолодно для літніх суконь, на перший план виходять куртки.
Осінній одяг не лише захищає від вітру та дощу, а й стає головним акцентом образу. У 2025 році дизайнери одностайні: осінній верхній одяг має бути виразним, фактурним і з характером. Видання Real Simple зібрало для вас головні тренди осінніх курток, які вже підкорили подіуми Нью-Йорка, Мілана, Лондона і Парижа та ось-ось заполонять вулиці українських міст.
Замшеві куртки
Замша знову на піку. Цього сезону дизайнери пропонують найрізноманітніші варіації від класичних піджаків і тренчів до курток із бахромою у стилі 70-х.
Головні відтінки: карамель, коньячний, шоколадний.
Як носити: поєднуйте з джинсами-кльош або сукнями у стилі «бохо шик».
Довгий тренч
Ностальгія за 90-ми та 2000-ми повернула довгий тренч на модний олімп. Цього сезону він може бути як класичним бежевим, так і у несподіваних кольорах — глибокому синьому чи темно-зеленому.
Натхнення: образ Одрі Гепберн у «Сніданку в Тіффані».
Стилістична порада: носіть із чоботами на підборах або кросівками — універсальність гарантована.
Об’ємний бомбер
Бомбер у 2025 році — це вже не спортивна куртка, а справжня «заява про стиль». Об’ємні силуети, шкіряні вставки та хутряна підкладка роблять його одним із найбажаніших елементів гардероба.
Як стилізувати: з білою футболкою та джинсами для кежуал образу чи зі мідіспідницею для контрасту.
Штучне хутро
Тренд «чим більше, тим краще» втілився у пухнастих пальтах і куртках зі штучного хутра. Вони привертають увагу та зігрівають навіть у найлютіший холод.
Вибір сезону: яскраве кольорове хутро — від фуксії до бірюзового.
Лайфгак: такий верхній одяг не потребує додаткових аксесуарів, він сам є головним акцентом.
Куртки зі стоячим коміром
Стоячий комір або «трансформований гольф» — практичний та стильний тренд. Він додає образу архітектурності та водночас захищає від вітру.
Варіанти: від шкіряних укорочених моделей до теплих пальт із вовни.
«Робітнича» куртка
Спочатку робочий одяг, а тепер — трендовий верхній шар. Такі куртки обирають навіть знаменитості — від принцеси Кейт до Гейлі Бібер.
Матеріали: віскозне чи вощене полотно, яке захищає від дощу.
Поєднання: з гумовими чоботами чи елегантними ботильйонами.
Картаті візерунки
Осінь і клітинка — вічний дует, але 2025 року він сяє по-новому. Картаті куртки з’явилися на подіумах у класичній гаммі (бежевий, чорний) і неочікуваній пастелі (бузковий, м’ятний).
Популярні стилі: «old money».
Куди носити: офіс, прогулянка, вечірка — картатий принт всюди доречний.
Укорочений тренч
Для тих, хто хоче легкості, але не готовий до довгих тканинних «потягів», дизайнери пропонують укорочений варіант тренча.
Плюс: відкриває низ образу, дозволяє зробити акцент на штанах чи спідниці.
Ідеальний сет: укорочений тренч і класичні штани з високою талією.
Осінь 2025 — це сезон сміливих рішень, фактур і несподіваних поєднань. Замша, клітинка, штучне хутро чи довгий тренч — оберіть модель, яка найкраще підкреслить ваш стиль. А головне, пам’ятайте, що куртка восени не просто захищає від холоду, а формує ваш настрій та образ на весь день.