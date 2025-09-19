Топ-8 модних осінніх курток, які всі носитимуть цього сезону / © Getty Images

Осінній одяг не лише захищає від вітру та дощу, а й стає головним акцентом образу. У 2025 році дизайнери одностайні: осінній верхній одяг має бути виразним, фактурним і з характером. Видання Real Simple зібрало для вас головні тренди осінніх курток, які вже підкорили подіуми Нью-Йорка, Мілана, Лондона і Парижа та ось-ось заполонять вулиці українських міст.

Замшеві куртки

Замша знову на піку. Цього сезону дизайнери пропонують найрізноманітніші варіації від класичних піджаків і тренчів до курток із бахромою у стилі 70-х.

Головні відтінки: карамель, коньячний, шоколадний.

Як носити: поєднуйте з джинсами-кльош або сукнями у стилі «бохо шик».

Довгий тренч

Ностальгія за 90-ми та 2000-ми повернула довгий тренч на модний олімп. Цього сезону він може бути як класичним бежевим, так і у несподіваних кольорах — глибокому синьому чи темно-зеленому.

Натхнення : образ Одрі Гепберн у «Сніданку в Тіффані».

Стилістична порада: носіть із чоботами на підборах або кросівками — універсальність гарантована.

Об’ємний бомбер

Бомбер у 2025 році — це вже не спортивна куртка, а справжня «заява про стиль». Об’ємні силуети, шкіряні вставки та хутряна підкладка роблять його одним із найбажаніших елементів гардероба.

Як стилізувати: з білою футболкою та джинсами для кежуал образу чи зі мідіспідницею для контрасту.

Штучне хутро

Тренд «чим більше, тим краще» втілився у пухнастих пальтах і куртках зі штучного хутра. Вони привертають увагу та зігрівають навіть у найлютіший холод.

Вибір сезону: яскраве кольорове хутро — від фуксії до бірюзового.

Лайфгак: такий верхній одяг не потребує додаткових аксесуарів, він сам є головним акцентом.

Куртки зі стоячим коміром

Стоячий комір або «трансформований гольф» — практичний та стильний тренд. Він додає образу архітектурності та водночас захищає від вітру.

Присутній у колекціях : Chloé, Burberry, Hermès.

Варіанти: від шкіряних укорочених моделей до теплих пальт із вовни.

«Робітнича» куртка

Спочатку робочий одяг, а тепер — трендовий верхній шар. Такі куртки обирають навіть знаменитості — від принцеси Кейт до Гейлі Бібер.

Матеріали : віскозне чи вощене полотно, яке захищає від дощу.

Поєднання: з гумовими чоботами чи елегантними ботильйонами.

Картаті візерунки

Осінь і клітинка — вічний дует, але 2025 року він сяє по-новому. Картаті куртки з’явилися на подіумах у класичній гаммі (бежевий, чорний) і неочікуваній пастелі (бузковий, м’ятний).

Популярні стилі: «old money».

Куди носити: офіс, прогулянка, вечірка — картатий принт всюди доречний.

Укорочений тренч

Для тих, хто хоче легкості, але не готовий до довгих тканинних «потягів», дизайнери пропонують укорочений варіант тренча.

Плюс : відкриває низ образу, дозволяє зробити акцент на штанах чи спідниці.

Ідеальний сет: укорочений тренч і класичні штани з високою талією.

Осінь 2025 — це сезон сміливих рішень, фактур і несподіваних поєднань. Замша, клітинка, штучне хутро чи довгий тренч — оберіть модель, яка найкраще підкреслить ваш стиль. А головне, пам’ятайте, що куртка восени не просто захищає від холоду, а формує ваш настрій та образ на весь день.