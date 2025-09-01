Топ-8 офісних трендів, які будуть у моді цієї осені / © Getty Images

Тренди цього сезону дозволяють поєднувати діловий стиль із повсякденним і навіть вечірнім, однак залишають місце для індивідуальності. Видання Real Simple зібрало для вас вісім ключових напрямів, які допоможуть мати стильний вигляд на роботі та водночас почуватися комфортно.

Плісировані міді та максіспідниці

Плісирування знову у центрі уваги. Цього року дизайнери радять звертати увагу на А-силует та олівець із плісированими вставками. Такі спідниці можна комбінувати з класичними блузами, сорочками чи легкими светрами.

Фішка сезону: носіть спідниці з тканин різної фактури, від щільного замшу до легкого льону. Це дозволить створювати образи і для прохолодної погоди, і для теплих осінніх днів.

Порада: якщо хочете візуально витягнути силует, обирайте спідницю з дрібним вертикальним плісируванням і високою посадкою.

Оверсайз піджаки з акцентом на талії

Класичні приталені піджаки поступилися місцем масивним, у стилі «з чоловічого плеча». Але новинка цього року — пояси та жилети, які створюють силует «пісочний годинник».

Як носити:

поверх сукні-сорочки;

із широкими штанами палацо;

у поєднанні з тонким трикотажем.

Модна деталь: ремінь, який підкреслює талію та робить навіть великий піджак жіночним.

Шорти бермуди до колін

Цей тренд розділив модниць, хтось вважає шорти занадто відвертими для офісу, а хтось уже не уявляє свого гардероба без них.

Варіанти стилізації:

на теплу осінь — з лоферами та довгими шкарпетками;

на холодніші дні — з високими чоботами;

у мінімалістичному стилі — з білою сорочкою oversize.

Для офісу краще обирати:

бермуди зі щільної тканини;

класичні відтінки (сірий, чорний, беж);

модель із високою посадкою.

Клітинка

Від піджаків до спідниць — клітинка стає універсальним патерном сезону. Вона додає образу інтелектуальності та водночас легкого британського шарму.

З чим поєднувати:

жакет у клітинку та базові джинси;

спідниця у клітинку та монохромний верх;

total look для найсміливіших (весь одяг у клітинку).

Актуальні варіанти: шотландська клітинка, класична «принц Уельський» та яскраві кольорові варіації.

Монохромні образи

Сила монохрому у простоті. Один колір з голови до ніг має зібраний та дорогий вигляд. У 2025-му у моді як класика (чорний, білий, беж), так і яскраві рішення — червоний, синій, бордо.

Порада: щоб образ не здавався нудним, використовуйте різні фактури, наприклад, вовняний піджак, шовкова блуза та замшеве взуття в одному відтінку.

Туфлі на невисоких підборах із загостреним носиком

Слінгбеки повернулися. Вони додають образу жіночності та підкреслюють «офісний шик».

Чому саме вони:

зручні для довгого робочого дня;

підходять до спідниць, суконь і навіть широких штанів;

створюють витончений силует стопи.

Трендові моделі: із тонкими ремінцями, у лакованій шкірі, з металевими деталями.

Великі сумки

Мініатюрні клатчі залишаємо для вечора, а офісний дрескод вимагає практичності. У тренді — XL-тоути, куди вміститься ноутбук, косметичка, зарядні пристрої та навіть спортивна форма.

Актуальні матеріали: натуральна шкіра, замша, екошкіра з фактурою «крокодила».

Колірна гама: від класичного чорного до насичених осінніх тонів, наприклад, бордо, шоколад, оливковий.

Масивні ремені та аксесуари

Аксесуари цього сезону стають головним акцентом образу. Особливу увагу варто звернути на масивні ремені, які підкреслюють талію та удосконалюють навіть найпростіший лук.

Як носити:

поверх жакетів і кардиганів;

із сукнями-сорочками;

у поєднанні з total look для чіткого акценту.

Трендова фішка: золотиста чи срібляста пряжка, яка додає нотку розкоші.

Офісна мода у 2025 році — це свобода вибору. Ви можете мати професійний вигляд і залишатися вірною своєму стилю. Оберіть ті тренди, які резонують саме з вами, хтось додасть у гардероб бермуди, а хтось віддасть перевагу монохрому чи аксесуарам. Головне, пам’ятати, що робочий дрескод більше не означає нудний чи одноманітний одяг.