Топ-8 осінніх суконь, які мають бути у вашому гардеробі: добірка ідей

Осінь — це сезон, коли хочеться комфорту, затишку, але й ефектності. І саме сукня здатна стати тією універсальною річчю, яка виручає у будь-якій ситуації: від прогулянки до вечірки.

Топ-8 осінніх суконь, які мають бути у вашому гардеробі: добірка ідей / © Getty Images

Перевага сукні очевидна — один виріб, правильно підібрані аксесуари, пальто чи куртка, і ваш образ готовий. Видання Real Simple розповіло, що цього року стилісти виділяють вісім ключових трендів, які точно підкорять вулиці та сторінки Instagram.

Сукня сорочка

Сукні сорочки повертаються на подіуми та у щоденний гардероб. Вони надзвичайно зручні та універсальні, адже пасують до підборів, лоферів, кросівок або навіть високих чобіт. Цього сезону особливу увагу радять звернути на моделі з тонкої вовни чи бавовни, а також на варіанти з поясом чи приталеним кроєм. Ідеально поєднуються з тренчем або оверсайз піджаком.

Романтика 70-х

Квіти, вільні силуети, мереживо та легкість — усе це повертає моду у добу богемного шику. Стилісти називають цей тренд «бохо 70-х», у ньому поєднуються жіночність, грайливість і трохи ностальгії. Такі сукні мають гарний вигляд як з грубими черевиками, так і з ніжними балетками.

Багатошарове мереживо

Мереживо цього сезону втрачає статус «виключно вечірнього» матеріалу. Модниці носять легкі мереживні сукні поверх штанів або джинсів прямого крою. Це створює ефект багатошаровості та контрасту: ніжне та структурне. У результаті маємо образ, який однаково доречний і вдень, і ввечері.

Готичні мотиви

Чорне знову у фаворі. Готичний стиль цієї осені вирізняється драматичними силуетами, акцентом на текстурі та матеріалах, наприклад оксамит, шкіра, мереживо, трикотаж. Це можуть бути як витончені сукні-комбінації, так і важкі моделі з акцентом на плечі. Головне правило — створювати образ водночас із загадковістю та силою.

Мінімальний максимум

Якщо не можете обрати між мінімалізмом і максималізмом, осінь дозволяє поєднати все й одразу. Це класичні сукні з чіткими лініями, але з акцентами у вигляді розкішних тканин, структурних деталей чи оригінальних декоративних елементів. Тут зустрічаються простота і розкіш, і саме це робить їх трендовими.

Акцент на рукави

Цьогоріч дизайнери звертають увагу на верхню частину сукні. Об’ємні «пухові» рукави, романтичні «єпископські», драматичні дзвоновидні форми — це справжні артоб’єкти. Такі моделі не потребують додаткового декору, адже сама їхня архітектура робить образ виразним.

Жіночність

Після кількох сезонів панування спортивного і надто кежуального стилю, подіуми знову закохалися у жіночність. Тонка талія, ніжні кольори, плавні лінії, витончені тканини — сукні цього типу додають грації, але залишаються сучасними. Їх можна носити і на роботу, і на побачення та змінювати лише аксесуари.

Етнонатхнення

Довгі сукні з фольклорними візерунками, оборками, етнічними деталями. Це романтика мандрів, легкий натяк на вінтаж і водночас комфорт у холодний сезон. Доповніть образ шкіряними чоботами та жакетом у стилі кантрі та отримаєте ідеальну осінню комбінацію.

Сукня цієї осені — це не просто елемент гардероба, а спосіб виразити настрій. Хочете ніжності, тож обирайте мереживо чи жіночність. Бажаєте сили та драматичності, робіть ставку на готичний стиль. А якщо прагнете універсальності — сорочкова сукня чи етномотиви стануть вашими фаворитами. Тож головне — обирати те, що підкреслює вашу індивідуальність.

