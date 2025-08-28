- Дата публікації
-
- Категорія
- Школа стилю
- Кількість переглядів
- 242
- Час на прочитання
- 4 хв
Топ-8 суперечливих модних трендів, які несподівано повертаються 2025 року
У світі моди є одне незмінне правило: тренди завжди повертаються. Навіть ті, які свого часу здавалися дивними, незручними чи навіть «фатально застарілими».
2025 рік став підтвердженням цього, стилісти вже називають його роком несподіваних повернень. Скіні, широкі пояси, мікрошорти чи легендарні «плечики» з 80-х — усе це знову з’явилося на подіумах і в гардеробах інфлюенсерів. Хтось з радістю носить давно забуті речі, а хтось іронізує над тим, що мода інколи йде по колу надто швидко.
Видання Real Simple розповіло, які 8 трендів повернулися 2025 року та чому навколо них стільки суперечок.
Скіні
Ще кілька років тому скіні оголосили «мертвим трендом» і відсунули їх у шафи з підписом «тільки для садових робіт». Після пандемії світ закохався у вільні джинси, але 2025-го скіні знову стали популярними завдяки TikTok і подіумам Saint Laurent та Mugler.
Як їх носити:
відмовитися від звичної пари «скіні та короткі черевики»;
комбінувати з високими чоботами, балетками чи туфлями;
зверху — оверсайз-жакет або довге пальто.
Порада: якщо ви сумніваєтесь, чи варто повертати скіні, оберіть модель зі стрейчем і високою талією. Вона буде зручнішою та сучаснішою.
Широкі пояси
У 2000-х ми пам’ятаємо масивні ремені поверх джинсів і суконь. 2025 року вони знову актуальні, але у вишуканішій версії. Valentino та Dior показали ніжні корсетні пояси, які перетворюють будь-який звичний образ на аутфіт із характером.
Як носити:
на талії поверх максісуконь або в’язаних светрів;
з мінімалістичною пряжкою, без зайвих деталей;
як акцент офісного костюма.
Важливо: широкі пояси не лише декоративні, вони можуть візуально формувати фігуру, створюють ефект «пісочного годинника».
Мікрошорти
Тренд, який викликав найбільше дискусій. У 2025-му Prada та Miu Miu довели, що мікрошорти — це не тільки клубна історія, а й модна база. Стилісти радять поєднувати їх із класичними жакетами, щоб уникнути «дитячого» чи занадто відвертого вигляду.
Як носити:
у місті — з подовженими піджаками та сорочками oversize;
на відпочинку — з топами бюстьє та сандалями;
ввечері — з шовковими блузами та босоніжками на тонких ремінцях.
Факт: цей тренд став популярним серед молоді завдяки шортам-боксерам у повсякденних луках, який прийшов із TikTok.
Невідповідний стайлінг
Комбінації, які мають такий вигляд, ніби ви вийшли з дому «як довелося». Насправді це продумана стратегія, яка бере початок ще від нульових. 2025 року такий стиль знову актуальний як бунт проти мінімалізму.
Як носити:
поєднувати принти: клітинку з квітами, леопард із горохом;
міксувати вечірні речі з денними, наприклад, блискітки та худі, спідниця з фатину та кеди;
створювати хаос лише в одній зоні, наприклад, верхній частині образу, а низ залишати стриманим.
Важливо: не варто копіювати «треш» нульових буквально, краще міксувати з сучасними базовими речами.
Підплічники з 80-х
Якщо у 80-х підплічники були символом «жіночої сили в офісі», то у 2025 році цей тренд повернувся у стриманішому варіанті. Stella McCartney та Balmain показали нові підплічики з акцентованими, але витонченими плечима.
Як носити:
піджак із чітким плечем у поєднанні з широкими штанами;
сукні-футляри зі структурованим верхом;
у вечірніх луках — атласні топи з невеликими акцентами.
Порада: обирайте жакети з ледь відчутними підплічниками, вони зроблять фігуру стрункішою та додадуть впевненості.
Окуляри-«щитки»
Сонцезахисні окуляри з великими лінзами повернулися завдяки популярності спорт-шику та 2000-х. Зірки вже носять їх із повсякденними луками.
Як носити:
обирати окуляри з кольоровими лінзами, наприклад, синій, рожевий, жовтий;
поєднувати з гладкими зачісками чи короткими стрижками;
ідеально підходять для кежуал образів з бомберами чи худі.
Факт: попри свій «сміливий» вигляд, такі окуляри дуже функціональні, вони краще захищають очі завдяки великій площі лінзи.
Баска
Баска — це та сама «спідничка» на талії, яку ми пам’ятаємо від 2010-х. Сьогодні вона повернулася в оновленому вигляді. На показах Givenchy та Alexander McQueen баска має архітектурніший та драматичніший вигляд.
Як носити:
топи з баскою комбінувати з широкими штанами;
обирати асиметричні силуети замість рівної «спіднички»;
для офісу — жакети з баскою у нейтральних відтінках.
Важливо: баска підходить не всім, але якщо знайти правильну довжину та тканину, він може стати акцентом, що додає жіночності.
Пухнасті аксесуари та текстури
Штучне хутро повернулося не у вигляді шуб, а в деталях. 2025-го на вулицях Нью-Йорка чи Парижа можна побачити сумки з пухнастими ручками, взуття з хутряним обробленням чи навіть пухнасті капелюхи.
Як носити:
сумки з хутром як акцент до монохромного образу;
пухнасті чоботи — з вузькими джинсами чи спідницями міді;
яскраві хутряні капелюхи — як вечірній штрих.
Факт: цей тренд викликав хвилю дискусій через свою «карикатурність», але саме він став символом модного гумору.
Мода 2025 року рухається між двома полюсами, з одного боку — мінімалізм та екологічність, з іншого — ностальгія та максималізм. Повернення «суперечливих» речей — це спроба знайти новий баланс між самовираженням і зручністю.
Можна любити чи ненавидіти скіні, плечики чи баску, але головне правило моди 2025 року — носіть те, що дарує вам комфорт і впевненість. Бо навіть найсуперечливіший тренд заграє по-новому, якщо ви застосовуєте його із задоволенням.