Топ-8 суперечливих модних трендів, які несподівано повертаються 2025 року

2025 рік став підтвердженням цього, стилісти вже називають його роком несподіваних повернень. Скіні, широкі пояси, мікрошорти чи легендарні «плечики» з 80-х — усе це знову з’явилося на подіумах і в гардеробах інфлюенсерів. Хтось з радістю носить давно забуті речі, а хтось іронізує над тим, що мода інколи йде по колу надто швидко.

Видання Real Simple розповіло, які 8 трендів повернулися 2025 року та чому навколо них стільки суперечок.

Скіні

Ще кілька років тому скіні оголосили «мертвим трендом» і відсунули їх у шафи з підписом «тільки для садових робіт». Після пандемії світ закохався у вільні джинси, але 2025-го скіні знову стали популярними завдяки TikTok і подіумам Saint Laurent та Mugler.

Як їх носити:

відмовитися від звичної пари «скіні та короткі черевики»;

комбінувати з високими чоботами, балетками чи туфлями;

зверху — оверсайз-жакет або довге пальто.

Порада: якщо ви сумніваєтесь, чи варто повертати скіні, оберіть модель зі стрейчем і високою талією. Вона буде зручнішою та сучаснішою.

Широкі пояси

У 2000-х ми пам’ятаємо масивні ремені поверх джинсів і суконь. 2025 року вони знову актуальні, але у вишуканішій версії. Valentino та Dior показали ніжні корсетні пояси, які перетворюють будь-який звичний образ на аутфіт із характером.

Як носити:

на талії поверх максісуконь або в’язаних светрів;

з мінімалістичною пряжкою, без зайвих деталей;

як акцент офісного костюма.

Важливо: широкі пояси не лише декоративні, вони можуть візуально формувати фігуру, створюють ефект «пісочного годинника».

Мікрошорти

Тренд, який викликав найбільше дискусій. У 2025-му Prada та Miu Miu довели, що мікрошорти — це не тільки клубна історія, а й модна база. Стилісти радять поєднувати їх із класичними жакетами, щоб уникнути «дитячого» чи занадто відвертого вигляду.

Як носити:

у місті — з подовженими піджаками та сорочками oversize;

на відпочинку — з топами бюстьє та сандалями;

ввечері — з шовковими блузами та босоніжками на тонких ремінцях.

Факт: цей тренд став популярним серед молоді завдяки шортам-боксерам у повсякденних луках, який прийшов із TikTok.

Невідповідний стайлінг

Комбінації, які мають такий вигляд, ніби ви вийшли з дому «як довелося». Насправді це продумана стратегія, яка бере початок ще від нульових. 2025 року такий стиль знову актуальний як бунт проти мінімалізму.

Як носити:

поєднувати принти: клітинку з квітами, леопард із горохом;

міксувати вечірні речі з денними, наприклад, блискітки та худі, спідниця з фатину та кеди;

створювати хаос лише в одній зоні, наприклад, верхній частині образу, а низ залишати стриманим.

Важливо: не варто копіювати «треш» нульових буквально, краще міксувати з сучасними базовими речами.

Підплічники з 80-х

Якщо у 80-х підплічники були символом «жіночої сили в офісі», то у 2025 році цей тренд повернувся у стриманішому варіанті. Stella McCartney та Balmain показали нові підплічики з акцентованими, але витонченими плечима.

Як носити:

піджак із чітким плечем у поєднанні з широкими штанами;

сукні-футляри зі структурованим верхом;

у вечірніх луках — атласні топи з невеликими акцентами.

Порада: обирайте жакети з ледь відчутними підплічниками, вони зроблять фігуру стрункішою та додадуть впевненості.

Окуляри-«щитки»

Сонцезахисні окуляри з великими лінзами повернулися завдяки популярності спорт-шику та 2000-х. Зірки вже носять їх із повсякденними луками.

Як носити:

обирати окуляри з кольоровими лінзами, наприклад, синій, рожевий, жовтий;

поєднувати з гладкими зачісками чи короткими стрижками;

ідеально підходять для кежуал образів з бомберами чи худі.

Факт: попри свій «сміливий» вигляд, такі окуляри дуже функціональні, вони краще захищають очі завдяки великій площі лінзи.

Баска

Баска — це та сама «спідничка» на талії, яку ми пам’ятаємо від 2010-х. Сьогодні вона повернулася в оновленому вигляді. На показах Givenchy та Alexander McQueen баска має архітектурніший та драматичніший вигляд.

Як носити:

топи з баскою комбінувати з широкими штанами;

обирати асиметричні силуети замість рівної «спіднички»;

для офісу — жакети з баскою у нейтральних відтінках.

Важливо: баска підходить не всім, але якщо знайти правильну довжину та тканину, він може стати акцентом, що додає жіночності.

Пухнасті аксесуари та текстури

Штучне хутро повернулося не у вигляді шуб, а в деталях. 2025-го на вулицях Нью-Йорка чи Парижа можна побачити сумки з пухнастими ручками, взуття з хутряним обробленням чи навіть пухнасті капелюхи.

Як носити:

сумки з хутром як акцент до монохромного образу;

пухнасті чоботи — з вузькими джинсами чи спідницями міді;

яскраві хутряні капелюхи — як вечірній штрих.

Факт: цей тренд викликав хвилю дискусій через свою «карикатурність», але саме він став символом модного гумору.

Мода 2025 року рухається між двома полюсами, з одного боку — мінімалізм та екологічність, з іншого — ностальгія та максималізм. Повернення «суперечливих» речей — це спроба знайти новий баланс між самовираженням і зручністю.

Можна любити чи ненавидіти скіні, плечики чи баску, але головне правило моди 2025 року — носіть те, що дарує вам комфорт і впевненість. Бо навіть найсуперечливіший тренд заграє по-новому, якщо ви застосовуєте його із задоволенням.