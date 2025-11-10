- Дата публікації
Топ-8 трендових светрів цього холодного сезону: як урізноманітнити свій гардероб
Осінь — час, коли ми знову закохуємось у тепло, каву з корицею та затишні светри.
Це сезон, який офіційно дозволяє сховатися в обіймах улюбленого трикотажу та водночас — найкраща нагода оновити гардероб. Цьогоріч вʼязаний одяг став не просто базовою частиною образу, а модною заявою, про це розповіло видання Real Simple.
Светри з коротким рукавом
Тренд, який поєднує затишок і легкість. Після літа з поло та регбі сорочками осінь підхоплює той самий настрій, тільки тепліший. Светри з короткими рукавами мають стильний вигляд як у поєднанні зі спідницями, так і поверх сорочок чи суконь-комбінацій.
Це ефект Prada та Miu Miu, коли лаконічність стає сексуальною.
Класичні об’ємні в’язані светри
Якщо у вашій шафі лежить старий улюблений oversize-светр, ви вже у тренді. Груба в’язка, великі петлі, фактурна пряжа — те, що створює відчуття затишку та природної елегантності.
Сучасні моделі мають видовжені рукави чи акцентні плечі, це додає образу структури.
Монохром і «тиха розкіш»
Ніщо не має такий дорогий, як простота. Монохромні образи у відтінках бежевого, карамелі, хакі чи бордо створюють відчуття гармонії. Тон у тон — це формула елегантності цього сезону. Комбінуйте светр і спідницю одного відтінку, додавайте масивні прикраси чи шкіряний ремінь і ваш образ уже готовий стати журнальною обкладинкою.
Фактури та бахрома
Цього сезону вʼязка оживає з об’ємною текстурою, плетеними квітами, китицями та бахромою. Трохи богемності, трохи 70-х і максимум шарму. Бахрома додає руху, а фактури створюють об’єм навіть без прикрас.
Арґайл — діаманти повертаються
Класичний ромбовий візерунок із 90-х повернувся. Тепер його комбінують із джинсами з високою талією, білими сорочками та навіть шкіряними штанами. Це не про школу, а про ретро з новим диханням, стильним і трохи ностальгічним.
Скульптурні силуети
Більше — значить краще. Сучасні светри набувають архітектурних форм, як от, асиметричні вирізи, укорочений перед, об’ємні плечі чи рукави-крильця. Такі речі самодостатні, одягніть із лаконічною спідницею чи прямими джинсами та й готово.
Светри Генлі
Той самий кежуал-ґранж, який колись носили героїні серіалів 90-х, знову актуальний. М’який трикотаж, довга планка з ґудзиками, глибокий виріз — ідеальний баланс між комфортом і сексуальністю.
Носіть застібнутим поверх топу чи розстібнутим поверх красивої білизни, як радять стилісти Prada та Marc Jacobs.
Багатошаровість
Светр поверх сорочки, водолазка під пуловер, трикотажний жилет поверх сукні — міксуйте та не бійтеся. Шари — це модний конструктор, який ніколи не набридає. Спробуйте гру з текстурами, наприклад, гладка вовна, кашемір, ребриста в’язка та додайте прикраси, щоб підкреслити індивідуальність.
Щоб светри служили довго, доглядайте за ними правильно, періть їх у прохолодній воді, сушіть горизонтально, а вовняні моделі зберігайте у чохлах із лавандою чи кедровими кульками.
Осінь — це не про холод, це про комфорт і тепло, яке ми самі створюємо. Знайдіть свій ідеальний светр і дозвольте йому стати вашими модним обіймами цього сезону.