ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
104
Час на прочитання
3 хв

Топ-8 трендових светрів цього холодного сезону: як урізноманітнити свій гардероб

Осінь — час, коли ми знову закохуємось у тепло, каву з корицею та затишні светри.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Топ-8 трендових светрів цього холодного сезону: чим урізноманітнити свій гардероб

Топ-8 трендових светрів цього холодного сезону: чим урізноманітнити свій гардероб / © Getty Images

Це сезон, який офіційно дозволяє сховатися в обіймах улюбленого трикотажу та водночас — найкраща нагода оновити гардероб. Цьогоріч вʼязаний одяг став не просто базовою частиною образу, а модною заявою, про це розповіло видання Real Simple.

Светри з коротким рукавом

Тренд, який поєднує затишок і легкість. Після літа з поло та регбі сорочками осінь підхоплює той самий настрій, тільки тепліший. Светри з короткими рукавами мають стильний вигляд як у поєднанні зі спідницями, так і поверх сорочок чи суконь-комбінацій.

Це ефект Prada та Miu Miu, коли лаконічність стає сексуальною.

Класичні об’ємні в’язані светри

Якщо у вашій шафі лежить старий улюблений oversize-светр, ви вже у тренді. Груба в’язка, великі петлі, фактурна пряжа — те, що створює відчуття затишку та природної елегантності.

Сучасні моделі мають видовжені рукави чи акцентні плечі, це додає образу структури.

Монохром і «тиха розкіш»

Ніщо не має такий дорогий, як простота. Монохромні образи у відтінках бежевого, карамелі, хакі чи бордо створюють відчуття гармонії. Тон у тон — це формула елегантності цього сезону. Комбінуйте светр і спідницю одного відтінку, додавайте масивні прикраси чи шкіряний ремінь і ваш образ уже готовий стати журнальною обкладинкою.

Фактури та бахрома

Цього сезону вʼязка оживає з об’ємною текстурою, плетеними квітами, китицями та бахромою. Трохи богемності, трохи 70-х і максимум шарму. Бахрома додає руху, а фактури створюють об’єм навіть без прикрас.

Арґайл — діаманти повертаються

Класичний ромбовий візерунок із 90-х повернувся. Тепер його комбінують із джинсами з високою талією, білими сорочками та навіть шкіряними штанами. Це не про школу, а про ретро з новим диханням, стильним і трохи ностальгічним.

Скульптурні силуети

Більше — значить краще. Сучасні светри набувають архітектурних форм, як от, асиметричні вирізи, укорочений перед, об’ємні плечі чи рукави-крильця. Такі речі самодостатні, одягніть із лаконічною спідницею чи прямими джинсами та й готово.

Светри Генлі

Той самий кежуал-ґранж, який колись носили героїні серіалів 90-х, знову актуальний. М’який трикотаж, довга планка з ґудзиками, глибокий виріз — ідеальний баланс між комфортом і сексуальністю.

Носіть застібнутим поверх топу чи розстібнутим поверх красивої білизни, як радять стилісти Prada та Marc Jacobs.

Багатошаровість

Светр поверх сорочки, водолазка під пуловер, трикотажний жилет поверх сукні — міксуйте та не бійтеся. Шари — це модний конструктор, який ніколи не набридає. Спробуйте гру з текстурами, наприклад, гладка вовна, кашемір, ребриста в’язка та додайте прикраси, щоб підкреслити індивідуальність.

Щоб светри служили довго, доглядайте за ними правильно, періть їх у прохолодній воді, сушіть горизонтально, а вовняні моделі зберігайте у чохлах із лавандою чи кедровими кульками.

Осінь — це не про холод, це про комфорт і тепло, яке ми самі створюємо. Знайдіть свій ідеальний светр і дозвольте йому стати вашими модним обіймами цього сезону.

Дата публікації
Кількість переглядів
104
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie