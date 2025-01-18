Топ-9 способів позбутися ворсинок на одязі

Однією з найбільш дратівливих проблем прання є ворс. Видаляти його вручну — справжнє випробування, а ще гірше, коли у вас немає необхідних інструментів.

Видання RealSimple розповіло про найкращі поради щодо усунення ворсинок із одягу, навіть якщо у вас немає спеціальної щітки чи валика. Нарешті ви можете попрощатися з цією неприємною проблемою. Якщо ви втомилися збирати ворсинки зі свого улюбленого светра чи боротися зі статикою на одязі, ці прості поради допоможуть вам розв'язати проблему легко та ефективно.

Тример для тканини

Машина для гоління тканин — це електронний пристрій, спеціально розроблений для видалення ворсинок, нальоту та пуху з різних типів тканин, зокрема бавовни, вовни та поліестеру. Важливо протестувати пристрій на невеликій ділянці одягу, щоб переконатися, що тканина не пошкодиться. Для стійких ворсинок або сколів тример для тканини — чудовий вибір. Просто обережно проводьте нею по тканині круговими рухами.

Бритва для гоління

Дешева бритва, яку зазвичай використовують для гоління, теж стане в пригоді. Дуже обережно проведіть лезом по тканині. Як і у випадку з бритвою для тканини, будьте обачними, особливо з делікатними речами.

Клейка стрічка

Якщо ви не маєте валика для ворсу, звичайна широка пакувальна чи канцелярська стрічка стане чудовим замінником. Оберніть стрічку липкою стороною назовні навколо руки й легенько притискайте до ворсистих ділянок матеріалу.

Білий оцет

Додавання половини чашки дистильованого білого оцту до циклу полоскання допомагає прибрати з тканини ворсинки. Він також діє як натуральний пом’якшувач тканини. Оцет особливо корисний для зменшення кількості ворсинок на рушниках і светрах. Просто додайте оцет у відділення для пом’якшувача під час прання.

Підвісна сушарка

Природний спосіб запобігти появі ворсинок — це сушіння одягу на свіжому повітрі. Крім того, можна злегка просушити речі у сушарці, а потім дайте їм висохнути на повітрі. Підвісна сушка мінімізує тертя, яке спричиняє утворення ворсу.

Волога губка

Для видалення ворсинок змочіть губку, відіжміть зайву воду та обережно протріть матеріал м’якою стороною губки. Це допоможе підняти ворсинки з тканини. Протирайте в одному напрямку для найкращого результату та уникайте перезволоження тканини.

Антистатичний спрей

Статична електрика сприяє прилипанню ворсинок до одягу. Антистатичний спрей розв'язує цю проблему, зменшує статику та попереджає появу ворсинок. Розпиліть спрей на одяг перед носінням, щоб уникнути налипання ворсу.

Простирадла для сушіння

Пом’якшувачі для сушарок допомагають зменшити ворсинки та роблять тканину приємною на дотик. Використовуйте їх, щоб акуратно потерти ворсисті ділянки одягу. Це особливо ефективно для синтетичних тканин, які часто притягують ворсинки.

Гумові рукавички

Одягніть вологі гумові рукавички та проведіть ними по тканині. Тертя створює статику, яка витягує ворсинки. Цей метод чудово підходить для швидкого видалення ворсу. Використовуйте невеликі кругові рухи для досягнення найкращих результатів.

Спробуйте ці поради та ваш улюблений одяг завжди матиме бездоганний вигляд, навіть без спеціального обладнання.

Ми також писали про те, як запобігти усадці одягу.

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