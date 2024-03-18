Топ-нагрудник – популярна модна річ, яка вже не дивує

Це незвичайний предмет одягу, який в останні кілька років дедалі частіше з'являється на червоних доріжках, хоча його історія почалася ще в 60-х.

Топ нагрудник — новий модний тренд серед знаменитостей, який з кожним днем набирає все більшої популярності.

Однак цей предмет одягу знайомий світові моди вже давно, адже одним із перших дизайнерів, які включили нагрудник у свою колекцію модного одягу, був Ів Сен-Лоран.

1969 року модельєр презентував зліпок погруддя німецької моделі та аристократки Верушки фон Лендорф для своєї осінньо-зимової колекції Haute Couture Empreintes, який зробив із міді художник та скульптор Клод Лаланн.

Yves Saint Laurent Haute Couture 1969 / Фото: Getty Images

Цей новий і дивовижний предмет одягу з того часу почали періодично наслідувати інші дизайнери і модельєри. Так 1980 року в колекції прет-а-порте модний експериментатор — японський дизайнер Ісей Міяке — презентував світові свій витвір — акриловий нагрудник, який повторював вигини жіночих грудей і мав невелику баску внизу.

Issey Miyake 1980 / Фото: Getty Images

Це стало революційним творінням і однією із найкультовіших речей Модного дому. У такому нагруднику неодноразово з'являються різні зірки на червоних доріжках і у наш час.

Анітта / Фото: Associated Press

Також різні дизайнери не залишають ідеї створення подібних аксесуарів і сьогодні, однак якщо 40 років тому така річ вважалася незвичайною та дуже сміливою, то зараз пластикові нагрудники можна побачити в колекціях багатьох дизайнерів. Наприклад, 2023 року такий аксесуар став найгарячішим трендом і почав активно випускатися багатьма брендами.

К'яра Ферраньї / Фото: Getty Images

Тому сміливо можна сказати, що нагрудник — це вже не епатажна річ, а оригінальний предмет одягу, який може зайняти своє місце в гардеробі нарівні з маленькою чорною сукнею, туфлями Мері Джейн, білою футболкою або будь-якою вечірньою сукнею в лелітки.

Зендея / Фото: Associated Press

Віолетта Мангрінян / Фото: Getty Images

Сара Фруктуозо / Фото: Getty Images

Кришел Стаус / Фото: Getty Images

Носять нугрудники тепер і чоловіки, і жінки. На одяг чи голе тіло.

Жарті Гатва / Фото: Getty Images

Поєднують подібний аксесуар переважно з сукнями чи спідницями, але дуже красивий вигляд він матиме і з класичними штанами.

Люпіта Ніонго / Фото: Associated Press

Еллі Голдінг / Фото: Associated Press

Окрім варіантів, які імітують жіночі або чоловічі груди, є і моделі трохи іншого дизайну, наприклад, у вигляді "пом'ятої" тканини або пелерини, хоча насправді зроблені з пластику.

Саффрон Гокінг / Фото: Getty Images

Дженіфер Лопес / Фото: Associated Press

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