Топбюстьє з вишивкою і мідіспідниця з етнічним декором: бренд the COAT презентував колекцію, яка створювалася під ракетами

Дизайнерка Катя Сільченко презентувала свою нову колекцію, яка передає відчуття самобутності та неповторності української культури, у межах Copenhagen Fashion Week.

Сьогодні, 10 серпня, відбулася друга подія UFW International Season SS23 – український бренд the COAT представив digital fashion фільм у межах офіційного розкладу подій і презентацій Copenhagen Fashion Week.

Copenhagen Fashion Week та Ukrainian Fashion Week оголосили про партнерство, спрямоване на підтримку модної організації під час війни.

Із настанням 169 дня повномасштабного вторгнення, українська індустрія моди бореться не лише за виживання та мобілізацію, а й за те, щоб продовжувати створювати колекції, щоб розповісти світові про українську стійкість, а також показати українську національну ідентичність через моду.

У межах партнерства Тижнів моди український бренд the COAT презентував колекцію SS23, яка створювалася під ракетами.

Фото Денис Маноха

Фото Денис Маноха

Фото Денис Маноха

Фото Денис Маноха

Нова колекція представлена у кольорах ДНК the COAT із силуетами, принтами і вишивкою, які символізують українські традиції.

Фото Денис Маноха

Фото Денис Маноха

Фото Денис Маноха

Фото Денис Маноха

Колекція SS23 передає відчуття самобутності та неповторності української культури.

Фото Денис Маноха

Фото Денис Маноха

Фото Денис Маноха

Фото Денис Маноха

Локація знімання - Музей у Пирогові - скарб народної архітектури та побуту України просто неба з усіма історико-етнографічними регіонами країни, близько 300 пам'яток і 100 тис. різноманітних експонатів.

Фото Денис Маноха

Фото Денис Маноха

Фото Денис Маноха

"Ця колекція — моя гучна заява, аби привернути увагу світової індустрії моди до української культури. Це відповідальна місія - гідно представити свою країну", – сказала креативна директорка бренду the COAT Катя Сільченко.

Фото Денис Маноха

Фото Денис Маноха

Фото Денис Маноха

Фото Денис Маноха

Фото Денис Маноха

Фото Денис Маноха

Що найбільше запам'ятається? Вишуканий топ-бюстьє з ручною вишивкою та міді-спідниця з етнічним декором.

Основні кольори колекції – блакитний, блідо-жовтий, бунтівний помаранчевий і ніжний рожевий.

Фото Денис Маноха

Фото Денис Маноха

Фото Денис Маноха

Фото Денис Маноха

Фото Денис Маноха

Фото Денис Маноха

Фото Денис Маноха

Принти нагадують традиційне українське ремесло, краєвиди з польовими квітами України, зберігаючи легкість на рівні жіночності від the COAT .

Фото Денис Маноха

Фото Денис Маноха

Фото Денис Маноха

Фото Денис Маноха

Фото Денис Маноха

Завдяки партнерству Copenhagen Fashion Week та Ukrainian Fashion Week українські бренди the COAT і TG Botanical представлені у межах офіційного розкладу подій і презентацій CPHFW: the COAT представили digital fashion фільм, а 11.08 TG Botanical матимуть презентацію.

Нагадаємо, у липні відбувся перший показ у межах Ініціативи "Support Ukrainian Fashion". Українська дизайнерка NADYA DZYAK представила Seasonless Collection 2022 під час Malta Fashion Week.

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