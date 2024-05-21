Тренди літа 2024: Андре Тан назвав 5 речей, які повинні бути у вашому гардеробі

Літо вже зовсім близько, тому час готувати гардероб до спекотних днів.

Які ж кольори та фасони будуть актуальними влітку 2024 року.

1. Колір вершкового масла

Епоха яскраво-червоного повільно, але вірно підходить до кінця. Цього літа на піку популярності буде ніжний і сонячний жовтий. Колір вершкового масла просто must-have у вашому гардеробі.

2. Летючі тканини

Легка і повітряна - ось основа літнього гардеробу 2024 року!.Блузки, сукні, спідниці та костюми з таких тканин пастельних відтінків подарують вам відчуття комфорту та підкреслять вашу жіночність.

3. Білизняний стиль

Романтичні сукні-комбінації, елегантні топи-бюстьє, мереживні деталі, шовкові накидки, та навіть напівпрозорі бра - все це буде в моді цього літа. Але не забудьте про баланс. Поєднуйте чуттєві речі з більш стриманими елементами, наприклад, з об’ємними піджаками, класичними штанами або грубими черевиками.

4.Спідниці-балони

Не встигли придбати цю модель минулого сезону, а так хочеться? Не переймайтеся! Спідниці-балони все ще в тренді! Їх можна носити з чим завгодно, але найкраще поєднувати з грубим верхом, щоб створити цікавий контраст.

5. Флористика

Квіти, квіти і ще раз квіти! Обожнюю їх! І цього сезону це не тільки про квітковий принт, а й 3-D квіти та аксесуари у формі квітів. Тобто цього літа буде в тренді такий квітковий mood у всьому його різноманітті, щоб кожна розквітла.

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