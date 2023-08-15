Тренди осені 2023 року: Андре Тан назвав п'ять речей, якими треба поповнити свій гардероб

Осінь вже на носі, і це означає, що саме час почати готувати гардероб до нового сезону.

Український дизайнер розповів в Instagram про головні напрямки осінньої моди 2023 року, щоб ви могли бути впевненими у своєму стилі.

1. Монохром

Бордовий, бежевий, чорний, сірий або коричневий — в цьому сезоні актуально одягати монохромні комплекти в одному кольорі. Чим уважніше підібрати відтінки один до одного, тим вишуканіший вигляд ви матимете. Вам на допомогу прийдуть костюми-трійки або поєднання широких штанів та строгого жакета.

Андре Тан назвав тренди осені 2023 / Фото: Instagram Андре Тана

2. Повернення нульових

Цей рік пронизаний впливом 2000-х. Від широких карго до оздоблених ґудзиками кардиганів та сміливих мотоциклеток — ці трендові речі не втрачають актуальності вже не один сезон. Однак цього разу акцент не лише на вбранні, але й на аксесуарах: футуристичні окуляри, ланцюжки, масивні прикраси та блискучі сумки.

Андре Тан назвав тренди осені 2023 / Фото: Instagram Андре Тана

3. Фактурна шкіра

Шкіра — головний матеріал, яким дивували дизайнери. Восени-взимку шкіра майже завжди входить до списку актуальних трендів, але кожного разу з новими нюансами. Цього разу популярні вироби зі штучної шкіри, що імітує фактуру рептилій чи з вишивкою або простроченням.

Андре Тан назвав тренди осені 2023 / Фото: Instagram Андре Тана

4. Костюм у смужку

Костюм у смужку стане центральним предметом вашого стильного гардеробу в новому сезоні. Це не лише ефектний елемент для ділового образу, але й класичне рішення, яке дуже круто вписується в лаконічні вбрання та дозволяє мати бездоганний вигляд.

Андре Тан назвав тренди осені 2023 / Фото: Instagram Андре Тана

5. Вишукані високі чоботи

Цей сезон ставить на п'єдестал високі чоботи до колін, відображаючи романтику та бунтарство. Вони не лише візуально подовжують силует, а й є практичними в носінні.

Андре Тан назвав тренди осені 2023 / Фото: Instagram Андре Тана

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