Тренди суконь на літо 2024: 10 моделей, які повинні бути у вашій шафі

Проаналізувавши модні тенденції сезону весна-літо 2024, ми виділили десять моделей літніх суконь, які точно будуть у тренді у теплий період.

Білий колір

Світлі та невагомі сукні будуть особливо популярні цього літа, адже їх легко стилізувати, розбавляти яскравими аксесуарами і вони чудово підійдуть для спекотного дня. Однак, щоб не бути схожою на наречену дизайнери пропонують для повсякденного носіння вибирати лаконічні моделі.

Alberta Ferretti / Фото: Getty Images

Драпування

Цей елемент декору присутній в багатьох колекціях у різних інтерпретаціях. На сукні драпування, незалежно від фасону, завжди буде мати жіночний, елегантний і романтичний вигляд.

Alberta Ferretti / Фото: Getty Images

Квіткові мотиви

Квіти 2024 року дизайнери пропонують нам носити абсолютно в будь-якому вигляді: як прикраси у волоссі, як ювелірні вироби, а також одягати взуття з квітами, сукні з об'ємними квітковими елементами, ну й відповідно популярними будуть і квіткові тканини. Сукні з квітковим принтом завжди мають дуже романтичний і літній вигляд, і є Must Have у теплу пору року.

Givenchy / Фото: Getty Images

Лаконічні силуети

Від складних дизайнів та фасонів багато дизайнерів відмовилися. Влітку та навесні 2024 року нам пропонують носити прямі, приталені, однотонні сукні та відмовитися від зайвого декору. Акцент багато в чому зроблено на практичність.

Fendi / Фото: Getty Images

3D-елементи

Об'ємні прикраси також присутні на одязі цього року, причому не лише на вечірніх варіантах, а й на повсякденних. Найчастіше зустрічаються 3D-елементи у вигляді квітів, але також можна побачити їх з бісеру, леліток, пір'я та шкіри.

Chloé / Фото: Getty Images

В'язані сукні

Йдеться про вбрання зроблене в техніці макраме або пов'язане гачком. Такі сукні різної довжини ідеально підійдуть для спекотного літнього дня чи відпочинку. Найпопулярнішими дизайнами буде сітка та мереживо.

Michael Kors / Фото: Associated Press

Металік та золото

Хоча цей стиль ніколи насправді не виходить із моди, цього теплого сезону нам пропонують у таких відтінках на подіумах дуже багато варіантів суконь вечірніх і повсякденних дизайнів. Також безліч матеріалів з яких вони виготовлені — від жаккарда до шовку. Також є і більш ошатні варіанти — тканини повністю розшиті лелітками.

Chloé / Фото: Getty Images

Miu Miu / Фото: Getty Images

Торочка

Оскільки 2024-му все популярнішим стає бохоестетика, тому торочка також присутня у багатьох колекціях. Дизайнери пропонують нам її зі шкіри, бісеру, пір'я та ниток. З торочкою літні сукні будуть мати цікавіший вигляд і вона підкреслить кожен ваш рух.

Alexander McQueen / Фото: Getty Images

На одне плече

Схоже в літніх колекціях багато брендів вирішили прославити грецьких богинь, оскільки саме таку тенденцію ми побачили. Сукні на одне плече будуть дуже популярними.

Chloé / Фото: Getty Images

Прозорість

Назвати це чимось новим, звичайно, неможливо, але тренд на прозорі сукні залишиться з нами і цього року. Оскільки влітку такі сукні актуальні як ніколи серед найпопулярніших можна побачити вбрання із тонкого шовку, шифону та в'язані гачком.

Coperni / Фото: Getty Images

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