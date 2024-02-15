Трендове взуття 2024: три найпопулярніші моделі на весну

Поступово підбори стають дедалі нижчими, а в тренди вириваються високі платформи та комфортні моделі взуття, які не пережимають ногу. Також у 2024 році нас не відпустить стиль Y2K, навіяний двотисячними.

Нижче ми зібрали для вас must-have весни, які точно повинні бути у вашій шафі.

Мюлі

Це спірна модель взуття, адже хтось із стилістів каже, що мюлі 2024 року вийдуть із моди, а інші навпаки – радять купувати їх уже зараз, оскільки це один із найгарячіших трендів весни та літа. Однак, розглядаючи фото з модних шоу, стає зрозуміло, що туфлі без задників будуть з нами ще довго, адже багато брендів випустили їх у своїх колекціях, а стрітстайлери вже активно вигулюють на вулицях Нью-Йорка та Парижа. Це стильна та елегантна пара взуття, яка матиме гарний вигляд зі спідницями міді.

Фото: Getty Images

Чоботи з драпуванням

Після тренду на моделі у стилі двотисячних, коли у моді були приталені високі чоботи, до нас поступово повертається тренд на вільніші моделі зі складками. У новому сезоні дизайнери пропонують моделі зі складками, які елегантно спадають до щиколоток. Такі чоботи матимуть елегантний вигляд та надаватимуть фігурі стрункості, а також підійдуть багатьом фігурам.

Фото: Getty Images

Платформа

На платформі в сезоні весна-літо нам пропонують різні види взуття: лофери, черевики і туфлі. І що цікаво, популярність платформ росте паралельно із популярністю балеток. Висока підошва добре поєднуватиметься з легкими літніми сукнями та мініспідницями.

Фото: Getty Images

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