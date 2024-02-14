Трендове взуття 2024: три пари, які повинні бути у вашому гардеробі цієї весни

Мода регулярно змінюється та розвивається, адже навіть якщо у наше життя повертаються тренди минулих років, вони все одно включають сучасні тенденції.

Тренди 2024 року вкотре натякають нам на ностальгію за минулим, а також остаточно дають зрозуміти, що в моді тепер комфорт. Також розглядаючи моделі, які з'являються на подіумах та стритстайлерах, можна з упевненістю сказати, що бренди тепер роблять ставку на м'якіші матеріали та дизайн.

Нижче ми зібрали для вас три гарячі взуттєві тренди, які домінуватимуть навесні.

Мері Джейн

Це культова модель взуття, яка бере свій початок із дитячих туфель. Вони являють собою туфлі на ремінці і можуть бути як на високому підборі, так і на низькому.

Мері Джейн були у світі моди завжди, але їх камбек стався 2021 року і потім популярність лише зростала. Зараз цю модель пропонують багато брендів, оскільки це зручне, лаконічне взуття, яке можна поєднувати з багатьма вбраннями.

Фото: Getty Images

Лофери

Це ще одна зручна пара взуття, яке повернулося в моду. Хоча тепер лофери модифікувалися і багато марок пропонують цю модель на підборах, платформах або навіть у вигляді мюлей. Таке взуття буде особливо актуальне навесні, адже вдало поєднуватиметься з пальтом та мініспідницею.

Фото: Getty Images

Невеликі підбори

Цей вид підборів ще називають "котячими". Вони характерні тим, що невисокі через що дуже зручні. Свою назву отримали тому, що з'явившись на модній арені, вважалися тренувальними для "кошенят" — молодих дівчат-підлітків, які ще не звикли ходити на високих підборах.

Зараз такі підбори можна побачити у багатьох відомих брендів та дизайнерів, хоча колись їх критикували за "бабусині" асоціації.

Фото: Getty Images

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