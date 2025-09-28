Трендові окуляри 2025 роки: оправи, які варто придбати цього сезону / © Credits

Окуляри у 2025 році перестають бути лише необхідністю для зору, вони стають справжнім модним аксесуаром, який підкреслює індивідуальність і доповнює будь-який образ. Цього сезону дизайнери пропонують поєднання класики та сміливих експериментів із формою, кольором та матеріалом оправ. Вибір правильних окулярів здатен не лише підкреслити риси обличчя, а й зробити вас впевненішими та стильнішими у повсякденному житті, про це розповіло видання Woman&Home.

Круглі окуляри

Опра Вінфрі / © Associated Press

Круглі оправи повертаються на пік популярності. Вони асоціюються з творчими особистостями та історичними іконами стилю. Такі окуляри пом’якшують гострі риси обличчя та додають образу легкості.

Порада: для тих, хто має квадратне обличчя, оберіть вузькі круглі оправи; для овального — підійдуть подовжені овалоподібні форми. Літні пастельні кольори, як-от ніжно-блакитний чи ліловий, мають особливо гармонійний вигляд.

Авіатори

Ліза Кудров / © Associated Press

Авіатори залишаються безпрограшним варіантом для будь-якого типу обличчя. Їхня особливість — баланс між прямими лініями та закругленими краями, а це робить образ гармонійним.

Порада: якщо у вас вузьке обличчя, оберіть металеву тонку оправу; для виразніших рис зробіть акцент на кольоровій ацетатній оправі, наприклад, у червоному чи теракотовому відтінку.

Оправа Heritage

Меріл Стріп / © Associated Press

Wayfarer (трапецієподібна форма) і Cat’s Eye (форма з загостреними та піднятими вгору зовнішніми куточками) продовжують залишатися улюбленими моделями. Ці форми підкреслюють риси обличчя та додають вашому стилю ретро ноти. У 2025 році вони отримали сучасне оновлення, чіткіші кути, геометричні деталі та сміливі кольорові акценти.

Порада: спробуйте глибокі червоні, зелені чи сині оправи, щоб оживити класичний стиль.

Прозорі та напівпрозорі

Сара Джессіка Паркер і Крістін Девіс / © Getty Images

Незамінний мінімалістичний тренд 2025 року — прозорі оправи. Вони підходять до будь-якого образу, не конфліктують з відтінком шкіри чи кольором волосся.

Порада: оберіть прозору оправу з легким відтінком персикового, рожевого чи жовтого для свіжого вигляду. Цей стиль ідеально підходить для щоденного використання.

Прямокутні окуляри

Кортні Кокс і Ліза Кудроу / © Getty Images

Прямокутні та квадратні оправи залишаються класикою для тих, хто хоче додати рисам обличчя чітких контурів. Вони ідеальні для круглого чи подовженого обличчя.

Порада: для ніжних рис обличчя — металеві тонкі оправи, для виразних — масивні ацетатні форми.

Кольорові окуляри

Кейт Бланшетт / © Getty Images

У 2025 році кольорові оправи знову у тренді. Від насиченого рубінового до прозорого сапфірового, сміливий колір оживляє образ і робить окуляри головним акцентом вашого стилю.

Порада: для початку оберіть насичені, але прозорі відтінки; якщо хочете сміливіший варіант, спробуйте градієнтні оправи.

Як обрати ідеальні окуляри

Форма обличчя: підбирайте оправу, яка підкреслює ваші риси. Кругле обличчя — прямокутні чи квадратні форми, квадратне — округлі та геометричні, вузьке — прямокутні оправи. Колір: золоті та теракотові оправи додають тепла шкірі, срібні та прозорі — охолоджують. Практичність: враховуйте товщину лінз, вагу оправи та комфорт на носі. Масивні оправи краще для виразного образу зору, тонкі — для елегантного.

Коли ви обираєте окуляри у 2025 році, варто орієнтуватися не лише на тренди, а й на форму обличчя, відтінок шкіри та власний стиль життя. Головне — знайти саме ту пару, яка підкреслить вашу унікальність і стане справжньою прикрасою образу.