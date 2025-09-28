- Дата публікації
Трендові окуляри 2025 роки: оправи, які варто придбати цього сезону
Вибір окулярів — це не лише про корекцію зору, а й про стиль, який підкреслює вашу індивідуальність. У 2025 році модні тенденції поєднують класичні форми з новими сміливими кольорами.
Окуляри у 2025 році перестають бути лише необхідністю для зору, вони стають справжнім модним аксесуаром, який підкреслює індивідуальність і доповнює будь-який образ. Цього сезону дизайнери пропонують поєднання класики та сміливих експериментів із формою, кольором та матеріалом оправ. Вибір правильних окулярів здатен не лише підкреслити риси обличчя, а й зробити вас впевненішими та стильнішими у повсякденному житті, про це розповіло видання Woman&Home.
Круглі окуляри
Круглі оправи повертаються на пік популярності. Вони асоціюються з творчими особистостями та історичними іконами стилю. Такі окуляри пом’якшують гострі риси обличчя та додають образу легкості.
Порада: для тих, хто має квадратне обличчя, оберіть вузькі круглі оправи; для овального — підійдуть подовжені овалоподібні форми. Літні пастельні кольори, як-от ніжно-блакитний чи ліловий, мають особливо гармонійний вигляд.
Авіатори
Авіатори залишаються безпрограшним варіантом для будь-якого типу обличчя. Їхня особливість — баланс між прямими лініями та закругленими краями, а це робить образ гармонійним.
Порада: якщо у вас вузьке обличчя, оберіть металеву тонку оправу; для виразніших рис зробіть акцент на кольоровій ацетатній оправі, наприклад, у червоному чи теракотовому відтінку.
Оправа Heritage
Wayfarer (трапецієподібна форма) і Cat’s Eye (форма з загостреними та піднятими вгору зовнішніми куточками) продовжують залишатися улюбленими моделями. Ці форми підкреслюють риси обличчя та додають вашому стилю ретро ноти. У 2025 році вони отримали сучасне оновлення, чіткіші кути, геометричні деталі та сміливі кольорові акценти.
Порада: спробуйте глибокі червоні, зелені чи сині оправи, щоб оживити класичний стиль.
Прозорі та напівпрозорі
Незамінний мінімалістичний тренд 2025 року — прозорі оправи. Вони підходять до будь-якого образу, не конфліктують з відтінком шкіри чи кольором волосся.
Порада: оберіть прозору оправу з легким відтінком персикового, рожевого чи жовтого для свіжого вигляду. Цей стиль ідеально підходить для щоденного використання.
Прямокутні окуляри
Прямокутні та квадратні оправи залишаються класикою для тих, хто хоче додати рисам обличчя чітких контурів. Вони ідеальні для круглого чи подовженого обличчя.
Порада: для ніжних рис обличчя — металеві тонкі оправи, для виразних — масивні ацетатні форми.
Кольорові окуляри
У 2025 році кольорові оправи знову у тренді. Від насиченого рубінового до прозорого сапфірового, сміливий колір оживляє образ і робить окуляри головним акцентом вашого стилю.
Порада: для початку оберіть насичені, але прозорі відтінки; якщо хочете сміливіший варіант, спробуйте градієнтні оправи.
Як обрати ідеальні окуляри
Форма обличчя: підбирайте оправу, яка підкреслює ваші риси. Кругле обличчя — прямокутні чи квадратні форми, квадратне — округлі та геометричні, вузьке — прямокутні оправи.
Колір: золоті та теракотові оправи додають тепла шкірі, срібні та прозорі — охолоджують.
Практичність: враховуйте товщину лінз, вагу оправи та комфорт на носі. Масивні оправи краще для виразного образу зору, тонкі — для елегантного.
Коли ви обираєте окуляри у 2025 році, варто орієнтуватися не лише на тренди, а й на форму обличчя, відтінок шкіри та власний стиль життя. Головне — знайти саме ту пару, яка підкреслить вашу унікальність і стане справжньою прикрасою образу.