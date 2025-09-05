Трендові осінні сукні цього сезону: чим оновити свій гардероб

Трендові осінні сукні цього сезону: як оновити свій гардероб / © Getty Images

Осінні сукні легко поєднуються з тренчами, джинсовими куртками, светрами та високими чоботами. Цього сезону дизайнери зробили ставку на багатство текстур, яскраві акценти та несподівані поєднання. Видання Real Simple розповіло про 9 трендів осінніх суконь, щоб ви могли легко оновити свій гардероб.

Тваринні принти

Леопард, зебра чи навіть зміїний візерунок — хижа класика знову у центрі моди. Дизайнери називають леопардовий принт новою «базою», адже він чудово поєднується з чорним, червоним чи навіть пастельними відтінками. Такі сукні пасуватимуть як для вечірніх виходів, так і для буденних образів із грубими черевиками чи тренчем.

Замша та вельвет

Теплі фактурні тканини повертають у моду атмосферу 60–70-х років. Вельветові мідісукні на ґудзиках чи замшеві сарафани мають чудовий вигляд у поєднанні з гольфами та високими чоботами. Це і затишно, і стильно водночас.

Бохо шик

Максісукні з мереживом, рюшами чи торочками — безсумнівний хіт цієї осені. Вони створюють романтичний настрій, а у парі з масивними черевиками або байкерськими куртками набувають сучасного характеру.

Шкільний стиль

Сукні з комірцями, плісуванням або у стилі «шкільної форми» — ще один тренд сезону. Такий одяг можна сміливо носити до офісу, на навчання чи комбінувати з лоферами та жакетами для стильних вихідних.

Блиск і паєтки

Сукні з паєтками або металізованим напиленням гарантують ефектний образ. Якщо повністю блискучий образ здається занадто сміливим, додайте сяйво у деталях, наприклад пояс, піджак або аксесуари.

Відтінки червоного

Класичний червоний, марсала чи винний відтінок — справжні фаворити сезону. Такі сукні підкреслюють впевненість і додають жіночності. Вони мають чудовий вигляд як у ділових, так і у вечірніх образах.

Сукня-тренч

Тренч уже давно вважається базовим елементом гардероба, але тепер він трансформувався у стильну сукню. Такий варіант має елегантний та практичний вигляд, його можна носити самостійно чи як накидку поверх тонкої сукні, чи топу.

Шовк та мереживо

Тренд на «шик із нотками білизняного стилю» не здає позицій. Шовкові чи мереживні сукні-сліпи можна носити з об’ємними светрами, жакетами чи кардиганами. Це ідеальне поєднання жіночності та комфорту.

Міні

Натхненні модою 60-х, короткі структуровані сукні знову у топі. Їх носять з чорними колготками та високими чоботами чи кедами для грайливішого образу. Це вибір для сміливих модниць, які люблять акцентувати на ногах.

Осінь 2025 року — це час сміливих експериментів. Головне — не боятися комбінувати сукні з різними фактурами та аксесуарами. Пояс, шарф, великі сережки чи капелюх здатні перетворити навіть найпростішу сукню на трендовий образ.