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Трендові поєднання кольорів 2024 року: модні поради від Андре Тана

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Трендові поєднання кольорів 2024 року: модні поради від Андре Тана

Андре Тан / Фото: Instagram Андре Тана

Дизайнер назвав п'ять поєднань, на які варто звернути увагу.

Він радить спробувати одне з цих поєднань для свого наступного образу, адже це покаже наскільки кольори відіграють важливу роль. Цього року не варто боятися пробувати нове!

Пастельно-рожевий + червоний - ніжне поєднання з ноткою пристрасті.

© Instagram Андре Тана
Фото: Instagram Андре Тана

Кремово-жовтий + перламутрово-сірий - дуже вишукане та аристократичне поєднання як на щодень, так і на вихід.

© Instagram Андре Тана
Фото: Instagram Андре Тана

Сірий + червоний - класика, яка ніколи не виходить з моди.

© Instagram Андре Тана
Фото: Instagram Андре Тана

Винний + синій - дуже благородне поєднання - яскраве, але в той же час не занадто.

© Instagram Андре Тана
Фото: Instagram Андре Тана

Блакитний + коричневий - спокій, стиль і стриманість.

© Instagram Андре Тана
Фото: Instagram Андре Тана

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