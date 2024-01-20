Трендові поєднання кольорів 2024 року: модні поради від Андре Тана

Дизайнер назвав п'ять поєднань, на які варто звернути увагу.
Він радить спробувати одне з цих поєднань для свого наступного образу, адже це покаже наскільки кольори відіграють важливу роль. Цього року не варто боятися пробувати нове!
Пастельно-рожевий + червоний - ніжне поєднання з ноткою пристрасті.
Кремово-жовтий + перламутрово-сірий - дуже вишукане та аристократичне поєднання як на щодень, так і на вихід.
Сірий + червоний - класика, яка ніколи не виходить з моди.
Винний + синій - дуже благородне поєднання - яскраве, але в той же час не занадто.
Блакитний + коричневий - спокій, стиль і стриманість.
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