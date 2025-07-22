Трендові стилі літа 2025 року: Андре Тан розповів на що звернути увагу та додати до гардеробу

Андре Тан / © Instagram Андре Тана

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ДІВЧИНА З ІБІЦИ

Дівчина з Ібіци, яка носить мініспідниці, лелітки та великі квіткові принти. Її образ неможливо уявити без плетених сумок, масивних прикрас і яскравих акцентів. Цього літа у тренді — свобода, блиск і яскраві елементи.

ДОНЬКА РИБАКА

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Резинові чоботи, «дідові» сорочки та поєднання непоєднуваного — це головний тренд цієї естетики. Міксуємо об’ємні светри з мінішортами та носимо все те, що можна поєднати з натуральними матеріалами. Всі ці деталі додають креативу в образ, що підходить для прогулянок на природі чи літніх фестивалів.

КОРОЛЕВА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Цього літа корсети, ланцюжки та перлини повертаються у моду. Натхнення середньовіччям у вигляді витончених вбрань благородних дам і лицарів. Додаємо цей шик до сучасного гардеробу через легкі сукні, перлинні прикраси та елементи, що відсилають до епохи лицарства.

ЕСТЕТИКА ГОСПОДАРКИ

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Естетика Марти Стюарт переходить до епохи зумерів. Її стиль із 90-х та 2000-х — це мінімалістичні лінії, пастельні тони, лляні сукні та плетені сумки. Тренд на дерев’яні намистини, повітряні сукні-сорочки створює відчуття спокою, який ідеально підійде для літа.