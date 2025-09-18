Трендові светри 2025 року: Андре Тан назвав наймодніші варіанти цього сезону

Андре Тан

Якщо ще не визначились, який светр обрати для цього холодного сезону, дизайнер Андре Тан назвав найпопулярніші і трендові варіанти.

Светр з високим горлом

Високий комір це не тільки тепло, а й стиль. Обирайте кашемір або м’який трикотаж для комфортних осінніх прогулянок. Такий светр гарно буде поєднуватися як з джинсами так і зі шкіряними спідницями.

Класичний об’ємний светр

Такий светр додасть шарму навіть найпростішим образам. Поєднувати такий светр варто з джогерами або класичними штанами. Підходять такі светри і для прогулянок, і для роботи.

Светр великої в’язки

Велика в’язка додає текстури образу, а поєднувати такі светри варто з джинсами або спідницями.

Светр з оригінальними деталями

Це можуть бути яскраві акценти, наприклад, вирізи на плечах, об’ємні манжети чи декор — все, що привертає увагу.