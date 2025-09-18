- Дата публікації
-
- Категорія
- Школа стилю
- Кількість переглядів
- 219
- Час на прочитання
- 1 хв
Трендові светри 2025 року: Андре Тан назвав наймодніші варіанти цього сезону
Вже зовсім скоро прийде похолодання, тому, саме час почати думати про нові осінні колекції, які вже з’явилися в магазинах.
Якщо ще не визначились, який светр обрати для цього холодного сезону, дизайнер Андре Тан назвав найпопулярніші і трендові варіанти.
Светр з високим горлом
Високий комір це не тільки тепло, а й стиль. Обирайте кашемір або м’який трикотаж для комфортних осінніх прогулянок. Такий светр гарно буде поєднуватися як з джинсами так і зі шкіряними спідницями.
Класичний об’ємний светр
Такий светр додасть шарму навіть найпростішим образам. Поєднувати такий светр варто з джогерами або класичними штанами. Підходять такі светри і для прогулянок, і для роботи.
Светр великої в’язки
Велика в’язка додає текстури образу, а поєднувати такі светри варто з джинсами або спідницями.
Светр з оригінальними деталями
Це можуть бути яскраві акценти, наприклад, вирізи на плечах, об’ємні манжети чи декор — все, що привертає увагу.