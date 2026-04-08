Трендові весняні принти

Щороку весняна мода здається передбачуваною: квіти, пастельні відтінки та нові «сезонні» аромати. Проте 2026 року принти посіли особливе місце та перетворили гардероб на яскраву палітру, про це розповіло видання PureWow. Дизайнери поєднують класику з сучасністю та створюють свіжий, але знайомий вигляд. Цього сезону варто дозволити собі експериментувати і почати можна з головних тенденцій, які вже з’явилися на подіумах Chanel, Jacquemus та інших брендів.

Імпресіоністські принти

Найсміливішим трендом стали абстрактні, художні принти. Вони нагадують полотна імпресіоністів та сюрреалістів початку XX століття, але мають сучасний вигляд на спідницях, сукнях та блузах. Chanel і Matthieu Blazy продемонстрували, як плавні, мальовничі мотиви можуть створювати ефект «рухомої картини» у повсякденному образі.

Почніть з одного абстрактного елемента та поєднайте його з однотонними речами чи оберіть повний образ в одному принті, але залиште аксесуари мінімальними.

Великі смуги

Великі, контрастні смуги, які одразу стають центром образу. Jacquemus пропонує «рів’єрські» варіанти, а Off-White, Cynthia Rowley та Ralph Lauren грають із напрямком і масштабом смуг. Це вже не класичні смужки, а акцентні елементи, які роблять образ яскравим.

Смугасті речі поєднуйте з нейтральними елементами, наприклад, широкі смугасті штани з простим топом або ризикніть на повний комплект зі смуг. Сміливим підійде змішання різних напрямків смуг, але у тісній колірній палітрі.

Мальовничі квіти

Квіти завжди асоціюються з весною, але цього сезону вони нестандартні та художні. Sandy Liang пропонує «солодкі, але з відтінком бунту», PatBo і Christian Siriano — яскраві, насичені, а Erdem залишився вірним романтичним мотивам. Miu Miu додали образам «життєвості», щоб квіти мали природний вигляд.

Поєднуйте квіткові мотиви з класичними речами, експериментуйте з текстурами, наприклад, шкіра, чи оберіть повний флористичний образ, але залиште аксесуари нейтральними.

Новий горошок

Горох повертається, але не той, який носила ваша бабуся. Altuzarra, Dries Van Noten і Jacquemus перетворили його у гру з масштабом і розташуванням. Він може бути ретро та одночасно сучасним, легко поєднується з діловими речами чи іншими принтами.

Думайте про горошок як про нейтральний принт із характером із джинсами, комбінуйте різні розміри чи змішуйте зі смугами.

Весна 2026 року — час сміливих, яскравих рішень. Принти стають центром образу, дозволяють експериментувати та не турбуватися про інші деталі. Абстрактні полотна, великі смуги, мальовничі квіти та сучасний горох допоможуть освіжити гардероб, підкреслити індивідуальність і зробити весняні образи незабутніми.