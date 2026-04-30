Тренди літа 2026 року: Андре Тан назвав речі, які варто купити цього року

Дизайнер назвав мінімум речей, який легко стилізується і завжди матиме сучасний вигляд без зайвих зусиль.

Юлія Каранковська
Андре Тан

Андре Тан / © Instagram Андре Тана

Джинс

Легкі варіанти деніму на піку популярності цього сезону. Обирайте спідниці різної довжини, білі джинси, бермуди та навіть джинсові сет-комплекти (коли сорочка і штани з деніму) — усе це буде у тренді влітку 2026 року.

Сукні різних варіацій

Зараз тренд на жіночність, тому особливо актуальні мереживні деталі на романтичних моделях, які можна носити як вдень, так і ввечері.

Босоніжки різних стилів

У тренді будуть класичні моделі з ремінцями і модернові з елегантними підборами. Таке взуття доповнить будь-який образ і матиме стильний вигляд.

Світлі базові речі

Такі речі ніколи не виходять з моди. Це може бути простий білий топ, сукні з легких тканин. Що стосується відтінків, то це може бути як кремовий, так і бежевий.

