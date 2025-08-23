Тренди осені 2025: Андре Тан назвав головні кольори, акценти та поєднання в одязі

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Більше — цікавіше

Цієї осені чим більше шарів, тим краще. Легка сукня поверх сорочки, в’язаний топ на стьобаному світшоті чи мереживо поверх атласу — головне, щоб мало неочікуваний вигляд. Осінь — час для експериментів!

Прямокутні спідниці

Міучча Прада показала, що спідниця може бути геометричною, з чіткими формами та цікавими деталями. Шкіряні, зі складками, зав’язками чи швами назовні — чим незвичніше, тим крутіше!

Плямистий шик

Новий принт сезону — щось між горохом, леопардом та бризками фарби. Може бути на пальті, сукні чи навіть хутрі. Стильна альтернатива звичній анімалістиці.

Фіалковий відтінок

Якщо бордо вже набрид, спробуй насичений фіолетовий. Gucci зробили з ним об’ємні пальта, легкі сукні. Valentino — жакети з бантом, Zomer — легкі сукні. Колір, який точно приверне увагу.

Імператорський аксесуар

Червоні рукавички — головний акцент сезону. Колись це був символ влади в Священній Римській імперії, а зараз просто яскрава деталь, яка робить образ яскравішим. Шкіряні, з бантиками чи без — вибір за вами.