ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
189
Час на прочитання
1 хв

Тренди осені 2025: Андре Тан назвав головні кольори, акценти та поєднання в одязі

Дизайнер назвав модні новинки, які варто додати до свого гардеробу, щоб бути у тренді восени 2025 року.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Андре Тан

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Більше — цікавіше

Цієї осені чим більше шарів, тим краще. Легка сукня поверх сорочки, в’язаний топ на стьобаному світшоті чи мереживо поверх атласу — головне, щоб мало неочікуваний вигляд. Осінь — час для експериментів!

Прямокутні спідниці

Міучча Прада показала, що спідниця може бути геометричною, з чіткими формами та цікавими деталями. Шкіряні, зі складками, зав’язками чи швами назовні — чим незвичніше, тим крутіше!

Плямистий шик

Новий принт сезону — щось між горохом, леопардом та бризками фарби. Може бути на пальті, сукні чи навіть хутрі. Стильна альтернатива звичній анімалістиці.

Фіалковий відтінок

Якщо бордо вже набрид, спробуй насичений фіолетовий. Gucci зробили з ним об’ємні пальта, легкі сукні. Valentino — жакети з бантом, Zomer — легкі сукні. Колір, який точно приверне увагу.

Імператорський аксесуар

Червоні рукавички — головний акцент сезону. Колись це був символ влади в Священній Римській імперії, а зараз просто яскрава деталь, яка робить образ яскравішим. Шкіряні, з бантиками чи без — вибір за вами.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie