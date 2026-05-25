- Дата публікації
-
- Категорія
- Школа стилю
- Кількість переглядів
- 111
- Час на прочитання
- 1 хв
Тренди спортивного стилю 2026 року: Андре Тан назвав три модні речі
Дизайнер назвав спортивні тренди, які гарно вписуються в повсякденні образи, адже спортивний стиль уже давно не лише про комфорт, а й про елегантність та жіночність. Ці поради допоможуть уникнути зовнішнього вигляду, як на уроці фізкультури.
Сет-комплекти
Сьогодні спортивні костюми одягають не просто для тренування, вони — основа повсякденного гардеробу. Такі однотонні комплекти з комфортними штанами мають стильний і доречний вигляд, особливо якщо обрати сучасний крій і нейтральні відтінки.
Спортивні моделі зі штанами-буткат (bootcut)
Це розкльошені штани. Такі варіанти одягу завжди сучасні та стильні. Носити їх варто з топами або футболками. Силуети з розкльошеними штанами додають образу елегантності та роблять його дуже модним й актуальним.
Моделі з підплічниками
Такі варіанти мають стильний і вишуканий вигляд. Кофти з підплічниками можуть бути вільного крою та структурованими чи приталеного силуету.