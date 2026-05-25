Школа стилю
111
1 хв

Тренди спортивного стилю 2026 року: Андре Тан назвав три модні речі

Дизайнер назвав спортивні тренди, які гарно вписуються в повсякденні образи, адже спортивний стиль уже давно не лише про комфорт, а й про елегантність та жіночність. Ці поради допоможуть уникнути зовнішнього вигляду, як на уроці фізкультури.

Юлія Каранковська
Андре Тан

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Сет-комплекти

Сьогодні спортивні костюми одягають не просто для тренування, вони — основа повсякденного гардеробу. Такі однотонні комплекти з комфортними штанами мають стильний і доречний вигляд, особливо якщо обрати сучасний крій і нейтральні відтінки.

Спортивні моделі зі штанами-буткат (bootcut)

Це розкльошені штани. Такі варіанти одягу завжди сучасні та стильні. Носити їх варто з топами або футболками. Силуети з розкльошеними штанами додають образу елегантності та роблять його дуже модним й актуальним.

Моделі з підплічниками

Такі варіанти мають стильний і вишуканий вигляд. Кофти з підплічниками можуть бути вільного крою та структурованими чи приталеного силуету.

