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- Школа стилю
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Тренди весільних суконь 2025 року: Андре Тан назвав топ-5 стилів, на які треба звертати увагу
Весільна сукня 2025 року — це не тільки про «класичну сукню». Це про настрій, стиль і спосіб бути собою у найважливіший день.
СИЛУЕТ «РУСАЛКА»
Цей фасон залишається актуальним щороку. Обтискає тіло, підкреслює фігуру, а внизу розкривається, як бутон квітки. У 2025-му «русалки» стають ще легшими: прозорість, невагомі тканини, витончені деталі.
МІНІМАЛІЗМ
Чисті лінії, мінімум декору й силует, що підкреслює фігуру. Мінімалістичні весільні сукні — для тих, хто цінує елегантність і природну красу. У такій сукні зручно рухатись, і вона точно матиме стильний вигляд на фото навіть через роки.
ДРАПУВАННЯ
М’які складки, струмливі тканини й натхнення грецькими богинями — драпування повернулось у весільну моду 2025 року. Довгі шлейфи, високі розрізи, багатошарові спідниці — поєднання класики й сучасної драми.
БОХОШИК
Розслаблені силуети, мереживо, волани й плетені елементи — саме такий вигляд має весільна сукня для наречених, яким близька богемна естетика 70-х. Мінімум корсетів, максимум свободи.
ТЮЛЬ
Повітряні сукні з тюлю, схожі на хмари, — романтична класика, яка 2025-го стає ще популярнішою. Від балетної естетики до сексуальної прозорості — тюль адаптується під будь-який образ.