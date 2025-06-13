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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
24
Час на прочитання
1 хв

Тренди весільних суконь 2025 року: Андре Тан назвав топ-5 стилів, на які треба звертати увагу

Весільна сукня 2025 року — це не тільки про «класичну сукню». Це про настрій, стиль і спосіб бути собою у найважливіший день.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Андре Тан

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

СИЛУЕТ «РУСАЛКА»

Цей фасон залишається актуальним щороку. Обтискає тіло, підкреслює фігуру, а внизу розкривається, як бутон квітки. У 2025-му «русалки» стають ще легшими: прозорість, невагомі тканини, витончені деталі.

МІНІМАЛІЗМ

Чисті лінії, мінімум декору й силует, що підкреслює фігуру. Мінімалістичні весільні сукні — для тих, хто цінує елегантність і природну красу. У такій сукні зручно рухатись, і вона точно матиме стильний вигляд на фото навіть через роки.

ДРАПУВАННЯ

М’які складки, струмливі тканини й натхнення грецькими богинями — драпування повернулось у весільну моду 2025 року. Довгі шлейфи, високі розрізи, багатошарові спідниці — поєднання класики й сучасної драми.

БОХОШИК

Розслаблені силуети, мереживо, волани й плетені елементи — саме такий вигляд має весільна сукня для наречених, яким близька богемна естетика 70-х. Мінімум корсетів, максимум свободи.

ТЮЛЬ

Повітряні сукні з тюлю, схожі на хмари, — романтична класика, яка 2025-го стає ще популярнішою. Від балетної естетики до сексуальної прозорості — тюль адаптується під будь-який образ.

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Дата публікації
Кількість переглядів
24
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