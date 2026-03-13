Тренди весни 2026 року: Андре Тан назвав топ-5 речей гардероба, які освіжать будь-який образ

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Реклама

Шкіряна куртка

Куртка має бути не косухою. Обирайте короткі моделі або схожі на бомбери. Така річ буде мати неймовірний вигляд з різними аутфітами.

Напівпрозорий лонгслів

Це річ, яку можна поєднувати з різною спідньою білизною, наприклад, можна обрати білий лонгслів та кольорові бюстгальтери.

Лофери

Це взуття, яке ідеально додасть стилю вашому образу. Лофери — це чудова альтернатива вашим кросівкам.

Реклама

Джинси з низьким посадженням

Такі джинси — справжній хіт сезону, тому обов’язкове зверніть на них увагу.

Акцентна сумка

Не має значення яка це сумка — головне, щоб вона була цікавою і піднімала навіть найпростіший ваший образ на новий рівень.