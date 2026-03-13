- Дата публікації
-
- Категорія
- Школа стилю
- Кількість переглядів
- 49
- Час на прочитання
- 1 хв
Тренди весни 2026 року: Андре Тан назвав топ-5 речей гардероба, які освіжать будь-який образ
Цього сезону весняний гардероб повинен бути і стильним, і комфортним. Саме тому дизайнер підготував для вас найтрендовіші речі, які точно мають бути в кожному гардеробі.
Шкіряна куртка
Куртка має бути не косухою. Обирайте короткі моделі або схожі на бомбери. Така річ буде мати неймовірний вигляд з різними аутфітами.
Напівпрозорий лонгслів
Це річ, яку можна поєднувати з різною спідньою білизною, наприклад, можна обрати білий лонгслів та кольорові бюстгальтери.
Лофери
Це взуття, яке ідеально додасть стилю вашому образу. Лофери — це чудова альтернатива вашим кросівкам.
Джинси з низьким посадженням
Такі джинси — справжній хіт сезону, тому обов’язкове зверніть на них увагу.
Акцентна сумка
Не має значення яка це сумка — головне, щоб вона була цікавою і піднімала навіть найпростіший ваший образ на новий рівень.