ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
49
Час на прочитання
1 хв

Тренди весни 2026 року: Андре Тан назвав топ-5 речей гардероба, які освіжать будь-який образ

Цього сезону весняний гардероб повинен бути і стильним, і комфортним. Саме тому дизайнер підготував для вас найтрендовіші речі, які точно мають бути в кожному гардеробі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Андре Тан

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Шкіряна куртка

Куртка має бути не косухою. Обирайте короткі моделі або схожі на бомбери. Така річ буде мати неймовірний вигляд з різними аутфітами.

Напівпрозорий лонгслів

Це річ, яку можна поєднувати з різною спідньою білизною, наприклад, можна обрати білий лонгслів та кольорові бюстгальтери.

Лофери

Це взуття, яке ідеально додасть стилю вашому образу. Лофери — це чудова альтернатива вашим кросівкам.

Джинси з низьким посадженням

Такі джинси — справжній хіт сезону, тому обов’язкове зверніть на них увагу.

Акцентна сумка

Не має значення яка це сумка — головне, щоб вона була цікавою і піднімала навіть найпростіший ваший образ на новий рівень.

Дата публікації
Кількість переглядів
49
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie